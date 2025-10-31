Óscar Puente deja una frase (y qué frase) tras lo ocurrido con Antonio Naranjo en Telemadrid: "Nunca olvidemos que..."

Óscar Puente no ha podido contenerse y ha reaccionado a la última 'payasada' -literalmente- de Antonio Naranjo en la Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso. Y es que, este jueves, apareció en su programa con una careta de payaso para replicar a Pedro Sánchez y hacer frente a las críticas que el presidente vertió hacia la cadena autonómica madrileña en la Comisión de Investigación del Senado. La situó en la máquina del fango.

Con la mítica canción de 'Los Payasos de la tele' de fondo, el controvertido periodista quiso jugar con la palabra que Sánchez empleó en la Cámara Alta para calificar esa grotesca y tabernaria comisión, que tildó exactamente de "circo". El momento que protagonizó Naranjo en 'TeleAyuso' fue delirante y bochornoso cuanto menos.

"¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al circo de Pedro Sánchez, para quien todo lo que no le aplaude, sonríe y defiende, ya saben, es un payaso", arrancó su 'editorial'. Antonio Naranjo resumió lo ocurrido en el Senado como "el mayor espectáculo del mundo". "Os traemos a los domadores de comisiones, los trapecistas de la caja B y los magos de los enchufes, los rescates y las adjudicaciones de obra pública", ironizó. Todo ello con su rostro tapado por esa tétrica máscara de payaso que, posteriormente, se retiró.

"Para esto sirven los impuestos que pagas en la Comunidad de Madrid" o "esto es el PP y lo que hacen desde una televisión pública" son algunos de los múltiples comentarios registrados en la red social X, siendo este un sentir generalizado después de ver semejante escena en la cadena pública.

📺TV Directo | 🎪 Esta noche en #ElAnalisisDN desmontamos el circo de Pedro Sánchez: domadores de comisiones, magos de los enchufes y trapecistas de la Caja B

🎙️@AntonioRNaranjo



✖️@telemadrid

📡https://t.co/VHYMhGTEDG pic.twitter.com/XfvcK7PzWg — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) October 30, 2025

Y entre el revuelo mayúsculo que ha provocado esta ocurrencia de Antonio Naranjo en Telemadrid, encontramos la replica de Óscar Puente. El ministro de Transportes ha dejado una frase atronadora que pone negro sobre blanco la gran hipocresía de la derecha.

"Nunca olvidemos que los que han llevado a las televisiones públicas autonómicas a este nivel de degradación son los que se rasgan las vestiduras con TVE", ha publicado de forma incontestable Óscar Puente en su perfil oficial de X.

Y es que, paradójicamente, mientras el PP habla de una RTVE al servicio del 'sanchismo', con una campaña de ataques coordinados hacia sus programas y trabajadores, en Telemadrid, en manos de Ayuso, se hacen cosas tan burdas como la que se vio anoche con Antonio Naranjo.