Masiva sentencia contra 'el payaso' de Antonio Naranjo por lo hecho en 'TeleAyuso': "Para esto sirven tus impuestos"

'El análisis: El Diario de la Noche', el programa que conduce Antonio Naranjo en Telemadrid, demostró que, si creíamos que haberlo visto todo, nos equivocábamos. Con la canción de 'Los Payasos de la tele' de fondo, el controvertido comunicador apareció anoche en pantalla con cara de payaso como respuesta a las palabras de Pedro Sánchez en la grotesca y tabernaria Comisión de Investigación del Senado, que tildó de "circo". El momento fue delirante como poco.

"¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al circo de Pedro Sánchez, para quien todo lo que no le aplaude, sonríe y defiende, ya saben, es un payaso", arrancó su 'editorial'. Naranjo calificó lo ocurrido en la Cámara Alta como "el mayor espectáculo del mundo". "Os traemos a los domadores de comisiones, los trapecistas de la caja B y los magos de los enchufes, los rescates y las adjudicaciones de obra pública", ironizó. Todo ello con su rostro tapado por esa máscara.

"Hoy hablaremos con jueces, con periodistas y, como homenaje al presidente, con Fofito. Qué divertido, ¿verdad? Pues miren, no tiene ninguna gracia y los payasos son bastante más dignos que algunos políticos. Así que ya está bien de payasadas, que esto es muy serio", prosiguió Antonio Naranjo mientras ya se retiraba esa tétrica careta.

"Pero ya lo han visto: para Sánchez una solemne comisión de investigación en el Senado es un circo. No ha aclarado quién es el funambulista, el domador o el payaso, pero sí ha quedado de manifiesto quién es el trilero. En cinco horas de interrogatorio no ha explicado nada convincente. Todo ha sido 'no sé', 'no me consta' o 'no me acuerdo'", continuó arremetiendo el periodista.

Posteriormente, Antonio Naranjo hizo frente a las críticas de Sánchez a la Telemadrid de Ayuso, a la que incluyó en la máquina del fango: "Sí ha tenido tiempo de atacar y insultar a esta cadena y a este programa por entrevistar Víctor de Aldama". "No nos insulte, no nos señale, no nos llame 'fango' (...) Esta casa hace su trabajo entrevistando a Víctor de Aldama. Fango eres tú".

Pues bien, este momento tan surrealista como bochornoso ha generado un revuelo colosal, con un sinfín de reacciones de estupor y de "vergüenza ajena". Entre ellas, la del ministro Óscar Puente: "Nunca olvidemos que los que han llevado a las televisiones públicas autonómicas a este nivel de degradación son los que se rasgan las vestiduras con TVE".

"Para esto sirven los impuestos que pagas en la Comunidad de Madrid" o "esto es el PP y lo que hacen desde una televisión pública" son algunos otros comentarios registrados en X, siendo este un sentir generalizado.



