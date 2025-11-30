El comunicado de Anabel Pantoja tras la victoria de Jorge González y su polémico puesto en 'Bailando con las estrellas'

Este sábado, 29 de noviembre, Telecinco ha emitido la gran final de su segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Una gala que acabó con la victoria de Jorge González y con una Anabel Pantoja quedando en una polémica segunda posición.

Los cuatro concursantes finalistas, Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Noba Sobo, tuvieron que realizar tres bailes. En los dos primeros, la influencer quedó en cuarta posición para el jurado tras obtener 36 y 37 votos. Sin embargo, todo cambió tras el tercer baile. Dos de los miembros del jurado le otorgaron los diez puntos, la máxima puntuación.

Este veredicto, sumado a los votos del público, hacía que la sobrina de Isabel Pantoja superara tanto a Nona Sobo como a Nerea Rodríguez, dos de las grandes favoritas para ganar. De hecho, ambas realizaron mejores coreografías y fueron más votadas por el jurado. Pese a contar con el favor del público a través de la app de Mediaset Infinity, la excolaboradora de 'Sálvame' fue superada por Jorge González, quien se convirtió en el flamante ganador de 'Bailando con las estrellas 2'.

Pero el hecho de haber quedado por encima de Nona Sobo y Nerea Rodríguez provocó infinidad de críticas hacia Anabel Pantoja en redes sociales. "Es una aberración. Esto debería cambiar para la próxima edición"; "Vergonzoso y delirante que Anabel haya quedado por delante de Nerea y Nona", fueron solo algunas de las numerosas críticas recibidas por la concursante.

Anabel Pantoja felicita a Jorge González tras su victoria

Haciendo oídos sordos a todos estos comentarios negativos, Anabel Pantoja se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre lo ocurrida la pasada noche. Lo ha hecho en su perfil de Instagram, donde ha dedicado unas cariñosas palabras a Jorge González, quien 20 años después de saltar a la fama en 'Operación Triunfo', conseguía cumplir su sueño de ganar un reality.

"Te lo dije creo desde el primer día. Mi niño, tiene algo muy especial y eso es muy difícil comprarlo o aprenderlo. Se nace o no se nace. Ha sido un placer trabajar a tu lado, y compartir tantos momentos especiales, sobre todo las risas… Te dije mil veces que tenías que ganar y me decías que no…España es sabia. Felicidades y ahora créetelo", escribía la influencer, junto a una foto con el ganador.