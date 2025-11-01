Belén Rodríguez no se lo piensa dos veces e impugna la victoria de Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars 2025' llegó este jueves a su gran final con la victoria de Rubén Torres. El bombero consiguió por fin alzarse con el premio después de que en 'Supervivientes 2024' se quedara con las ganas. Eso sí fue una votación muy reñida tal y como ha recordado Belén Rodríguez en 'El tiempo justo'.

Y es que Rubén Torres se llevó la victoria frente a Jessica Bueno por la mínima pues obtuvo un 51,3% de los votos frente al 48,7% que apoyó a la modelo para que fuera ella la ganadora de 'Supervivientes All Stars' después de que Tony Spina quedara en cuarta posición y Miri Pérez-Cabrero se tuviera que conformar con el bronce.

Como era de esperar, este viernes, 'El tiempo justo' ha analizado lo vivido en la final del reality y Belén Rodríguez no ha dudado en impugnar en cierto modo la victoria del bombero. "Los porcentajes fueron superajustados. No se puede hablar de un ganador claro, como en otras ediciones, que ha habido un 70-30", defendía.

Además cuando todos sus compañeros defendían lo injusto que había sido que Miri Pérez-Cabrero se quedara en tercera posición porque merecía llegar al menos al duelo final, Belén Rodríguez se salía de la norma. "El problema de Miri es que no ha ido de cara y le ha jugado en su contra que ha sido muy falsa", destacaba la colaboradora.

Pero no convencía a sus compañeros como Alexia Rivas, Marta López o Kike Quintana que daban la cara por Miri. "Ha sido una Superviviente muy buena, se veía a lo que iba. Hacía su concurso, si había que acercarse a uno, se acercaba", defendía el sobrino de Ana Rosa.

Tras ver el momento en el que Rubén Torres celebraba que había sido el ganador con su novia, Joaquín Prat se pronunciaba al respecto. "Enhorabuena Torres, justo ganador", recalcaba el presentador. "Merecido", apostillaba César Muñoz mientras que Alejandro Albalá aseveraba que los únicos que merecían ganar eran o Torres o Miri y no Jessica Bueno. "Si hubiera ganado Jessica habría sido para llevarse las manos a la cabeza", añadía el ex concursante.