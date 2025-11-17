Aldo Comas se suma a Alba Carrillo y acusa a TVE de "manipulación" en 'Hasta el fin del mundo': "Solo se ve un 2%"

Aldo Comas se ha sumado a Alba Carrillo y ha estallado contra TVE por la edición que hizo de 'Hasta el fin del mundo', su nuevo formato de aventuras presentado por Paula Vázquez. El programa se estrenó el pasado miércoles 12 de noviembre en La 1 con un gran éxito de audiencias.

Sin embargo, no todos los concursantes están contentos con lo que se vio en pantalla. Tal es el caso de Aldo Comas, quien participa junto a José Lamuño y cuya actitud no está gustando nada al público. Su personalidad extravagante e impulsiva no está siendo del agrado de la audiencia, recibiendo infinidad de críticas en las redes sociales.

Es por ello que, el marido de Macarena Gómez, ha dado un golpe en la mesa y ha decidido responder a sus haters. Lo ha hecho en el programa de La 1 'D Corazón' donde, ni corto ni perezoso, ha apuntado directamente a TVE por dar una imagen de él que, según asegura, no se corresponde con la realidad. "Hay muchas cosas que no se ven en ese viaje… Me da muchísima pena porque falta muchísimo. Es como que solo se ve un 2%", lamenta.

Aldo Comas, disgustado por la imagen que se da de él en el programa

"Si me ves acabar las frases o tienes un momento de pausa conmigo, me puedes llegar a entender. Todo esto se corrobora si estás un rato más conmigo", explica Aldo Comas en el programa de crónica social presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos los sábados y domingos.

Además, asegura que "en el programa estoy todo el rato como muy arriba y parece como que paso de todo. Con José Lamuño tuvimos dos rifirrafes por dos chorradas que se han sobredimensionado. Parece que hemos empezado con mal pie, pero es absolutamente mentira". También deja claro que le importa "muy poco" el hate que esta recibiendo, "porque quiero saltar en paracaídas y pierdo la dinámica del programa".

"Yo vine a mostrar cómo yo viajaría y jamás voy a viajar compitiendo, por mucho que sea un concurso. Esas eran mis premisas con José y era el pacto que teníamos. Queríamos pasárnoslo bomba y disfrutar de cada esquina", sentencia Aldo Comas. Alba Carrillo, presente en el plató de 'D Corazón', no dudaba en salir en su defensa.

La colaboradora reconoce que "yo era la primera que tenía prejuicios hacia ti y ha sido conocerte y me los han derribado todos. Así que solamente le pido a la gente que te de la oportunidad de conocerte en los demás capítulos, porque se van a enamorar de una persona maravillosa como me ha pasado a mí".

Alba Carrillo también carga contra la edición de 'Hasta el fin del mundo'

Y es que, al igual que Aldo Comas, Alba Carrillo también ha acusado a TVE de "manipulación" en la edición del programa. La concursante compartía un vídeo en sus redes sociales, visiblemente enfadada: "Estoy un poco malita. He pasado un día regular porque soy muy emocional. Somatizo todas las cosas que me pasan. Cuando me pongo nerviosa, se me abren las uñas, me sale psoriasis, sufro migrañas. Las cosas emocionales las convierto en problemas físicos".

"Mientras estaba viendo el programa de 'Hasta el fin del mundo' me puse malísima, empecé a vomitar, me revolvió mucho", reconoce. Además, dejaba claro que no estaba de acuerdo con la edición del programa, ya que "no representa el viaje que he hecho. Ha sido un viaje maravilloso, han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no representa lo que hemos trabajado Cristina (Cifuentes) y yo".