'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 16 de octubre: Andrés descubre la mentira de María

'Sueños de Libertad' está de celebración pues ha cumplido recientemente 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza y con el embarazo de Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel empezaba a ponerse nervioso tras descubrir que Andrés ha visitado a Remedios en prisión y trataba de sonsacarle para saber si su primo está averiguando sus secretos pero el ex militar no caía en sus redes. Tras ello, el abogado decidía visitar a Remedios para preguntarle por la visita de Andrés y la mujer evitaba hablarle de Enriqueta y le aseguraba que no tiene por que preocuparse porque no ha dicho nada y el abogado le volvía a dejar claro que si habla tiene mucho que perder.

Raúl le contaba a Teo que se va a marchar de la colonia para irse a Madrid después de proponerle ser piloto de carreras. El niño se quedaba muy triste con la despedida. Por su parte, Manuela se preocupaba por el estado de Digna tras el malentendido que tuvo en la tienda con las clientas y la madre de los Merino terminaba abriéndose con su sustituta. Tras ello, el ama de llaves le proponía a Julia y Teo que le levanten el ánimo a la mujer.

Cristina sorprendía a Damián al informarle que ha cambiado de opinión y no se marchará ni venderá las acciones pues prefiere quedarse en Perfumerías De La Reina y después también le contaba a Luis su decisión y le dejaba claro que le gustaría poder volver a ser amigos

Marta y Pelayo regresaban a Madrid con la De La Reina completamente recuperada pues gracias al apoyo de su marido ha conseguido reponerse de la tristeza por la marcha de Fina. Por su parte, Pelayo ha conseguido cerrar la compra de varios hoteles antes de nombrar a su sucesor en el negocio familiar.

Gabriel expresaba su preocupación a María sobre las acciones de Andrés, que siguen generando desconfianza y le dejaba claro que su único aliado es él. Finalmente, Begoña aceptaba la propuesta de matrimonio de Gabriel y la pareja le comunicaba la noticia a la familia con un Andrés que sigue desconfiando de la decisión de su amada pues tiene claro que Gabriel les está ocultando cosas.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 416 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 15 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 416 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento en el desayuno después de que el De La Reina le deje claro a su primo que sospecha sobre él y no piensa en tirar la toalla para evitar que Begoña se case con él y que haga daño a su familia.

Cristina le cuenta a Irene que ha decidido quedarse en la colonia después de la conversación que tuvo con José y tras la conversación de madre e hija, la joven llega a la conclusión de que tiene que comprar la floristería que tenían los padres de su padre para sorprenderle.

Carmen y Gema ponen a Marta al corriente de la campaña de publicidad de Emma Govantes para vender Pasión Oculta. Después del pequeño incidente en la radio y con don Agustín, ambas se comprometen a supervisar personalmente la sesión de fotos para que todo salga a la perfección. Mientras, Claudia sigue bastante perdida con la propuesta de Raúl de irse con él a Madrid y tanto Gema como Cristina tratan de aconsejarla.

Paralelamente, Marta habla con Andrés para saber cómo se siente tras el anuncio del compromiso entre Begoña y Gabriel. El ex militar no duda en desahogarse con su hermana y aprovecha para contarle sin mucho detalle las sospechas que tiene sobre su primo. Por su parte, Digna e Irene comparten una comida para dejar atrás el pasado y retomar su amistad. Algo que a Joaquín no le termina de hacer gracia pues sigue sin perdonar a la secretaria lo que le hizo.

Gabriel consigue manipular la sala de calderas para seguir adelante con su plan de acabar con Perfumerías De La Reina. El boicot enseguida da sus frutos y Tasio llama muy preocupado a Andrés para pedirle si puede revisar las máquinas y saber que problema hay. Y María sabiendo del peligro que corre su marido intenta evitar que se marche hasta el punto de que se pone de pie delante de él.