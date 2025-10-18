Sonia Monroy, incapaz de seguir en 'De Viernes' tras lo ocurrido con Yola Berrocal: "Se me está acelerando el corazón"

Sonia Monroy ha regresado a 'De viernes' tras el fallecimiento de su hermana para contestar a una nueva tanda de acusaciones por parte de Yola Berrocal. Si bien durante la última semana no lograron un acercamiento durante su cara a cara, la reciente tragedia que ha vivido la actriz ha añadido más profundidad a la brecha de su amistad. Y es que, la ex concursante de 'Supervivientes' terminó pausando su entrevista al no encontrarse bien por las palabras de su antigua amiga.

No han sido unos días fáciles para la intérprete, pero tras despedirse de su hermana el pasado domingo, Sonia regresaba este viernes al espacio de Telecinco para enterrar de una vez por todas su amistad con la televisiva. Sin embargo, se encontró con un duro mensaje de Yola Berrocal que le hizo comenzar con mal pie su paso por plató. "Nunca me dijo que quería que fuera su familia a defenderla ni sabía lo de la enfermedad. Ella nunca me lloró por su hermana", aseguró la que ha sido su defensora hasta hace pocos días.

Sonia Monroy se rompe en 'De Viernes' tras el último ataque de Yola Berrocal: "No sé qué me pasa"

"Tengo que decir que estaba muy nerviosa porque estaba viendo en una pantalla a Yola hablando pero no lo podía escuchar. Entonces no lo podía rebatir porque no sé lo que estaba diciendo", comenzaba advirtiendo Sonia Monroy desde el sofá de 'De viernes', visiblemente desencajada a la hora de enfrentarse a las preguntas de los colaboradores tras el último ataque de la que era su amiga.

Así, ha querido aclarar todo lo que ocurrió tras su llegada a España una vez fue expulsada de 'Supervivientes'. "Cuando yo llego el martes mi sobrina y mi prima no me dicen nada, ni siquiera lo de Yola. De hecho dormí esa noche con ella. Al día siguiente enciendo el teléfono y veo todo esto, a mí todo esto me desborda pero mi hermana no estaba en ese momento tan tan mal", ha explicado.

"Vosotros sabéis cómo soy, lloro por todo, soy muy emocional. ¿Cómo no voy a llorar por mi hermana?", sentenciaba Sonia Monroy plantándose contra la dura acusación de Yola Berrocal, que aseguró ante Santi Acosta y Beatriz Archidona que la actriz había pedido a la organización del programa que no se le comunicase el fallecimiento de su hermana si ella aún continuaba participando en el reality.

"Se me está acelerando mucho el corazón"

Pero cuando Beatriz Archidona ha querido lanzarle otra pregunta, la invitada ha guardado silencio mostrándose algo confusa. "No sé qué me está pasando, se me está acelerando mucho el corazón", ha advertido Monroy despertando la preocupación en plató. "Estoy como en shock, no sé ni lo que digo, perdonad", lamentaba la actriz antes de comenzar a llorar mientras alguno de los colaboradores se quejaba "del show" en voz baja.

"Respira, bebe agua. Si necesitas que llamemos a un médico llamamos a un médico", le ha propuesto entonces la conductora de 'De viernes', que se acercó a su lado en el sofá para tranquilizarla. "Es que no sé qué me pasa, es como si se me quedase la cabeza en blanco", ha asegurado Sonia Monroy, que más tarde cargaría contra su antigua amiga por la supuesta encerrona que vivió en el programa la semana pasada.

"Cuando me dijeron que estaba Yola, vino aquí e hicimos la frase esta yo ya me rompí en el camerino. Decía, no estoy viendo a Yola ¿Qué es esto? Yo el día que estoy en el hospital con mi hermana me mandan un mensaje de que Yola va a ir a un plató y le escribo para decirle que mi hermana se nos acaba de ir y que espero que no se esté lucrando de esta pena", ha explicado la intérprete.

"Tú sabías a lo que venías el viernes"

Pero Beatriz Archidona no ha tardado en pararle los pies y corregir su versión de los hechos. "Estás en un momento de shock complicado, es verdad que los hechos no fueron como los estás narrando. Tú sabías a lo que venías el viernes, sabías lo que pasaba y el equipo estaba al tanto", ha subrayado la presentadora, cortando de raíz las insinuaciones de la invitada.

"No, yo venía a hacer una entrevista y luego me dijeron que venía Yola y acepté porque pensé que me venía a pedir perdón", ha insistido la televisiva antes de volver a ser cortada. "Eso no fue así Sonia, porque los que trabajamos en este programa sabemos que quien viene aquí sabe a lo que viene y me están comentando que tu llamaste para avisar de la situación que tenías y sabías lo que te ibas a encontrar", sentenciaba una vez más la compañera de Santi Acosta.

Sin embargo, Sonia Monroy ha mantenido que el cara a cara con Yola Berrocal fue toda una sorpresa para ella. "Yo me enteré después, dije que quería que se supiese que yo no formaba parte del show de Yola y pedí decir lo que había pasado, pero no sabía todo lo que iba a pasar después, si yo llego a saber lo que le iba a pasar a mi hermana no vengo directamente", ha lamentado la invitada.