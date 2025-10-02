¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 2 de octubre?

Tras reencontrarse con Antonio Orozco, 'La Revuelta' regresa con más sorpresas para despedir la semana por todo lo alto este jueves. David Broncano recibió por primera vez este miércoles al intérprete de 'Mi héroe', que acudió al espacio de La 1 para presentar su primer libro. Y Chanel fue la encargada de poner el broche de oro a la noche interpretando su nuevo sencillo junto a La Pili, 'Matahari'.

La visita del cantante y la actuación sorpresa se tradujeron en un 11.2% de share y 1.360.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.8% de cuota de pantalla y 1.831.000 espectadores gracias a la entrevista de Vicente Vallés. Por su parte, la última hora de 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 6.9% de share y 862.000 seguidores en la franja.

Blanca Suárez y Eduargo Noriega, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 2 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Gloria Estefan, que regresará al espacio de Antena 3 justo antes de subirse al escenario en Madrid, donde actuará como cabeza de cartel de los conciertos por el Día de la Hispanidad este fin de semana. Por su parte, David Broncano recibirá a Blanca Suárez y Eduardo Noriega.

El dúo de actores aterrizará en el espacio del humorista para presentar 'Parecido a un asesinato', la nueva película que protagonizan juntos y que llegará a los cines este mismo viernes 3 de octubre. Se trata de una producción que ha contado con la participación de RTVE que narra la historia de una mujer que trata de dejar atrás su pasado traumático iniciando una nueva vida junto a su hija.

Love of Lesbian, los invitados musicales de la noche

Y Love of Lesbian serán los encargados de poner el broche final a la semana con un número musical. David Broncano recibirá en el tramo final de la noche al grupo junto a su líder y vocalista Santi Balmes pocos días después de situarse en el centro de la polémica al cancelar sus actuaciones en los festivales españoles vinculados con el fondo de inversión israelí KKR, en señal de apoyo a Palestina.