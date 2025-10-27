Pedro Ruiz, alto y claro, pone voz a mucha gente con estas palabras sobre Lamine Yamal tras la polémica

Lamine Yamal fue uno de los nombres propios del Clásico Real Madrid-Barcelona por la enganchada que tuvo al acabar el partido con Carvajal, Courtois y Vinicius debido a unas declaraciones previas del jugador azulgrana. Y sobre ello se ha pronunciado Pedro Ruiz sin paños calientes.

Para poner en contexto ese estallido de tensión en el Bernabéu, nos retrotraemos a la entrevista que concedió Lamine hace unos días en el programa 'Chup Chup' de Ibai Llanos en Twitch. Le preguntaron si creía que el Porcinos y el Madrid, sus dos rivales esta semana, tenían alguna similitud en su táctica de juego.

Lamine Yamal no se mordió la lengua y acusó al Real Madrid de "robar" en los partidos. Palabras que han causado gran malestar en el conjunto blanco. Por ello, Carvajal, Courtois y Vinicius se dirigieron al joven al finalizar el encuentro, que se saldó con victoria para el Real Madrid (2-1), para afearle esas declaraciones y provocarle con un "habla ahora".

La crispación fue evidente, derivó en un enfrentamiento por el que tuvo que haber mediación y Lamine Yamal llegó a proferir amenazas, emplazando a Vinicius a verse las caras fuera del terreno de juego: "Nos vemos en la puerta". Finalmente, los compañeros de uno y otro trataron de rebajar la temperatura.

Pedro Ruiz: "Si Lamine Yamal no deja de tener la actitud que va teniendo, corre el serio riesgo de malograrse"

Sin embargo, esto ha copado la atención de los medios, y Pedro Ruiz se ha pronunciado al respecto, opinado a través de sus redes sociales sobre el comportamiento del jugador del F.C. Barcelona tras el partido contra el Real Madrid.

"Si Lamine Yamal no deja de tener la actitud que va teniendo, corre el serio riesgo de malograrse", ha sentenciado el actor y expresentador en su perfil oficial de la red social X. "Quien le quiera que se lo diga muy claro", ha aconsejado Pedro Ruiz, que ha alertado así de la degeneración en la que puede caer el joven futbolista.

A pesar de ese cuestionable comportamiento de Lamine Yamal, parece que dentro del vestuario azulgrana el apoyo es total tal y como recoge el diario Marca. Sus compañeros habrían cerrado filas en torno a él y entienden que su carácter impulsivo y directo forma parte de lo que le hace especial. Además, desde los despachos del Barça también le estarían arropando.