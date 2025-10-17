Manu Pascual arrebata a Orestes Barbero un importante récord en 'Pasapalabra' tras su último programa

Con 361 programas en su haber, este jueves 16 de octubre, Manu Pascual ha entrado en los anales de la historia de 'Pasapalabra'. Y es que el joven se ha convertido en el concursante más longevo del concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3.

Su contrincante, Rosa Rodríguez, tenía su participación asegurada tras su victoria en el Rosco el día anterior. Sin embargo, Manu Pascual se ha tenido que enfrentar a la Silla Azul, que ha conseguido ganar, colocándose así en la primera posición del ranking de permanencia. Una posición que, hasta el momento, estaba en manos de Orestes Barbero.

El madrileño ha tenido en frente en la prueba previa a Santi, quien eligió la letra A, dejando la E a su contrincante. Aunque ambos han conseguido tener un gran número de aciertos, el veterano concursante no ha fallado ninguna vez, proclamándose así vencedor de la prueba y alcanzando un importante hito en la historia de 'Pasapalabra'.

"Por favor, fanfarra fuerte y aplausos. ¡Manu es el concursante más longevo de la historia! Has superado a Orestes, ¡al mítico Orestes, al que mandamos un beso desde aquí!", ha explicado Roberto Leal. Manu Pascual, que ya acumula 227.400 euros, ha reconocido que "es un récord que nunca pensé que iba a superar".

Manu Pascual lleva 361 programas en su haber, superando a Orestes Barbero

El joven madrileño se estrenó en 'Pasapalabra' el 17 de mayo de 2024, un día después de que Óscar Díaz se hiciese con el bote. Licenciado en Psicología, explicó que en ese momento estaba haciendo un máster relacionado con la Psicoanalítica, y confesó ser un gran seguidor del concurso gracias a su abuela. En aquel momento, jamás se imaginó que iba a estar 361 programas, superando incluso al mítico Orestes Barbero.

Actualmente en ranking de permanencia está así: Manu Pascual en primera posición, seguido de Pablo Díaz (260), Moisés Laguardia (245), Rosa Rodríguez (200) y Rafa Castaño (197). Este último consiguió llevarse el bote más alto de la historia, con la friolera de 2.272.000 euros. Ahora queda ver si Manu o Rosa logran completar el Rosco sin ningún error y hacerse con el premio, que en estos momentos está en 2.260.000 euros.