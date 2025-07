Manu Pascual pulveriza un récord en la historia de 'Pasapalabra' y dice lo que hará con el bote

Manu Pascual hizo historia en 'Pasapalabra' este martes al ser el segundo concursante de la historia en llegar a los 300 programas después de Orestes Barbero. Con 187.200 euros acumulados hasta la fecha, el joven se mantiene como uno de los concursantes estrella del concurso que presenta Roberto Leal.

Y es que precisamente 'Pasapalabra' ha incrementado sus datos de audiencia en las últimas semanas gracias al enfrentamiento que protagoniza Manuel Pascual con su máxima rival, Rosa Rodríguez, después de 170 duelos. Esto hace que ambos también hayan entrado en el olimpo del programa al ser la pareja más longeva del programa por detrás de Orestes Barbero y Rafa Castaño actualmente en 'Agárrate al sillón'.

Con motivo de la celebración de sus 300 programas, Manu Pascual ha participado en una ronda de preguntas y respuestas en las redes sociales de 'Pasapalabra'. Y en ella ha aclarado algunas de las dudas de los fans del concurso más visto de la televisión.

En ellas, Manu Pascual deja claro que no piensa en el futuro y que va programa a programa y eso es lo que le permite haber llegado a donde ha llegado. ""Lo más importante es mantener la fortaleza mental, porque hay que pasar muchas penurias, aunque también alegrías. Yo siempre voy programa a programa, sin proyectar mucho, porque puede ser una equivocación", destaca.

Al preguntarle por cómo estudia y se prepara tras 300 programas en 'Pasapalabra', Manu no lo duda. "Tras tanto tiempo en Pasapalabra, voy puliendo cosillas. Hay temas que se te dan mejor y otros peor, entonces estos últimos hay que cogerlos con un poquito más de ganas", confiesa. "El saber es infinito, eso es lo bueno y lo malo a la vez", añade al respecto.

Los planes de Manu Pascual si gana el bote de 'Pasapalabra'

Cabe decir que para poder estar en 'Pasapalabra', Manu Pascual ha pausado sus planes de convertirse en psicólogo. Eso sí deja claro que si consigue ganar el bote del programa lo empleará precisamente en ampliar sus estudios. "Si me llevase el bote, dedicaría gran parte de él a seguir formándome en este sentido. "Lo usaría en ganar tiempo, en ganar calma. No en tener grandes lujos, sino en tener más tranquilidad para vivir y para poder seguir estudiando y crear un hogar con mi pareja", recalca.

En otra de las preguntas, Manu Pascual deja claro que lo que le animó a participar en 'Pasapalabra' fue ver a alguien como Pablo Díaz en el programa. "Me motivó mucho, porque él también era un chaval muy jovencito y muy preparado. Yo quería llegar a su nivel", asevera.

En estos 300 programas se ha enfrentado a varios rivales siendo Rosa Rodríguez con la que más veces se ha batido en duelo. "De cada rival que he tenido he aprendido algo. Te ayudan a mejorar, a pulir pequeños detalles, gracias a ver cómo encaran ellos los diferentes retos y, por supuesto, por su gran nivel, que te fuerza a ser mejor", defiende. Y si hay alguien que destaca de todos es Nacho Mangut: "Me puso mucho las pilas".

Por último, sobre si le daba presión llegar a los 300 programas ha sido muy claro. "Sentía cierta presión con llegar a los 100, pero aquí ya no. Solo la típica del programa en sí, pero no una extra sobre mí mismo por alcanzar una cifra tan redonda e importante. Toca seguir día a día, peleando por hacerse con el bote y si no llega, al menos saber que lo has dado todo intentándolo", concluye.