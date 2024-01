Orestes Barbero está dando que hablar con su decisión tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’

Orestes Barbero se proclamó como el ganador absoluto de ‘Noche de campeones’ después de enfrentarse a varios compañeros de concurso. El antiguo concursante de ‘Pasapalabra’ se hizo este sábado con el bote de 25.000 euros después de una tensa batalla con Luis de Lama. Los dos participantes protagonizaron un duelo muy ajustado en el que ninguno logró completar el rosco. Y aunque el burgalés se alzó finalmente con la victoria, sorprendió a todos al comunicar su drástica decisión sobre lo que hará con el premio del programa.

La batalla final entre los dos concursantes de ‘Noche de campeones’ estuvo muy igualada desde el principio. Sin embargo, en la última prueba de la noche, Orestes cogió impulso y acertó 19 letras, tomando considerable ventaja a su compañero, que solo llevaba 9 aciertos. Su racha de aciertos terminó cuando confundió «jaspe» con «jade», un error que su oponente intentó utlizar para pisarle los talones. De Lama igualó a su compañero con una ronda de 21 aciertos seguidos.

Aun así, el finalista se la jugó con una letra y falló. «Me tendría que haber callado. He calculado mal», reconoció Luis de Lama. Después, acertó una más y cerró su panel con 22 aciertos y 1 error, para más tarde quedar finalmente en tablas con Orestes Barbero, que respondió correctamente una letra más. Fue entonces cuando se enfrentaron a la prueba de ‘Muerte súbita’, que acabaría otorgando el premio a Orestes Barbero. Sin embargo, el concursante no estaba de acuerdo con su victoria y tomó una importante decisión sobre el premio que no vieron venir ninguno de los presentes.

La decisión de Orestes Barbero sobre el premio

Después de un duelo muy igualado, de Lama falló y Barbero acertó, por lo que el empate se resolvía a su favor y se hizo con los 25.000 euros. Sin embargo, el ganador hizo a un lado su momento de euforia para puntualizar lo que había ocurrido esa noche. «Ha sido un empate técnico en El rosco. Ha sido un fallo tonto de cada uno. Esta manera de resolverlo es más accidental que real. Este dinero es mío por mera regla, no por la justicia y el mérito«, aseguró el ganador de ‘Noche de campeones’.

Orestes Barbero gana ‘Noche de campeones’

Entonces, Orestes sorprendió a su rival y al público ofreciéndole repartir los 25.000 euros entre los dos. «Quiero mucho a Luis y yo me voy más feliz de aquí si repartimos el premio. Yo me quedo mucho más feliz si salimos de aquí con un empate y lo repartimos. Espero que lo aceptes«, le sugirió Orestes a su compañero, que quedó a un fallo de hacerse con la victoria. Y es que, de no ser por el empate en el rosco, los concursantes se podrían haber llevado un premio mucho mayor.

Si alguno de los concursantes hubiese superado el rosco final al completo, el premio se hubiese cuadruplicado y el bote habría ascendido a 100.000 euros. Sin embargo, el ganador se tuvo que conformar con lo 25.000 después de quedar en tablas, y ahora pretendía dividirlo con su oponente. Roberto Leal finalmente les sugirió tomar esa decisión fuera de cámaras y despidió el programa con ese momento de euforia.