'Late Xou con Marc Giró' anuncia a estos cuatro invitados para hoy, martes 21 de octubre en La 1 de TVE

Después del obligado parón de la semana pasada por la retransmisión del partido entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial de 2026 y el salto de 'La Revuelta' al prime time, 'Late Xou con Marc Giró' regresa este martes 21 de octubre a la parrilla de La 1.

Así, a partir de las 23:10 horas después de 'La revuelta' de David Broncano, TVE emitirá la quinta entrega de esta temporada de 'Late Xou con Marc Giró' con cuatro invitados muy potentes para luchar contra una nueva gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en Telecinco así como 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro y 'Tesoro o cacharro' en La Sexta.

MOMENTAZO ASCENSOR del #LateXou con Marc Giró que esta semana recibe a, ni más ni menos, que a Mario Casas



También visitarán el programa Itziar Ituño con Daniel Guzmán y a la actriz Marta Fernández Muro



MARTES a partir de las 22:50h

Para arrancar la noche, Marc Giró recibirá en 'Late Xou' a Mario Casas. El actor visita el programa de TVE para hablar de 'La cena', una comedia donde un grupo de cocineros republicanos debe preparar un banquete para Franco. Además, desvelará su faceta más personal, sus técnicas actorales y su pasión por el boxeo.

Será una noche de mucho cine participado por RTVE. Pues otros invitados de esta semana en 'Late Xou' son el actor Daniel Guzmán y la actriz Itziar Ituño para promocionar 'La deuda', la nueva película del intérprete madrileño como director. Se trata de un drama social con toques de thriller que aborda temas como el cuidado de los mayores, la crisis, los desahucios y la gentrificación.

En su charla con Marc Giró, tanto Daniel Guzmán como Itziar Ituño descubrirán su lado más rebelde así como el precio de la fama. Además ambos revelarán algunos aspectos curiosos de su vida personal y profesional.

Para concluir la noche, el presentador recibirá en 'Late Xou' a una de las historias vivas del cine español como es el caso de Marta Fernández-Muro. La actriz está de celebración pues forma parte del reparto de 'Sin gluten', la comedia revelación que lidera la noche de los miércoles en La 1 y que protagoniza Diego Martín. En su entrevista, Marc Giró hará un repaso a su larga trayectoria profesional.