El público dicta su veredicto a la película 'La Deuda' de Daniel Guzmán y todos señalan lo mismo

'La Deuda', nueva película dirigida y protagonizada por Daniel Guzmán, con la participación de RTVE en su producción, acaba de llegar a las salas de cine. Y entre las primeras reacciones que está suscitando, se observa una gran unanimidad.
Además de Guzmán, en este drama con crítica social y toques de thriller que nos habla sobre el cuidado de los mayores, la pérdida, la culpa, la crisis, la gentrificación y el desahucio encontramos a actores de la talla de Luis Tosar, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Francesc Garrido o Mona Martínez, entre otros.
La historia sigue a Lucas (Daniel Guzmán), un hombre de 47 años, y a Antonia (Rosario García), una anciana al borde del desahucio en su lucha por conservar su hogar y alcanzar el perdón. Ambos conviven en un piso céntrico de la ciudad y, a pesar de sus dificultades económicas, viven con afecto, ilusión y sentido del humor.
Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Lucas intenta conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa aunque no sea de forma legal pero una decisión errónea cambiará el resto de sus vidas.
'La Deuda' de Daniel Guzmán conquista la crítica
Tras su lanzamiento, los espectadores que han ido al cine a verla han manifestado sus impresiones. Y el veredicto es unánime. "Trágica, sensible y muy bien hecha, con personajes creíbles y diálogos muy trabajados. Y, de nuevo, la especial sensibilidad de Daniel Guzmán a la hora de retratar historias reales. Y qué buen actor es... BRAVO", sentencia Moisés Rodríguez periodista y presentador del Canal 24 horas de TVE.
"El tratamiento de la vejez, de la soledad, de la mala suerte y de la dignidad en la derrota hacen de 'La Deuda' una película preciosa", señala el gran Carlos del Amor. "Qué historia más necesaria y más bien planteada. Me han llegado al alma el argumento y las interpretaciones", apunta otro espectador.
"Emocionante", "un peliculón que ha bordado la realidad", "con el alma encogida", "imperdible" o "muchas gracias por dar visibilidad al gran problema de la vivienda" son otros de las tantísimos comentarios que está generando 'La Deuda' de Daniel Guzmán.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.