El público dicta su veredicto a la película 'La Deuda' de Daniel Guzmán y todos señalan lo mismo

'La Deuda', nueva película dirigida y protagonizada por Daniel Guzmán, con la participación de RTVE en su producción, acaba de llegar a las salas de cine. Y entre las primeras reacciones que está suscitando, se observa una gran unanimidad.

Además de Guzmán, en este drama con crítica social y toques de thriller que nos habla sobre el cuidado de los mayores, la pérdida, la culpa, la crisis, la gentrificación y el desahucio encontramos a actores de la talla de Luis Tosar, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Francesc Garrido o Mona Martínez, entre otros.

La historia sigue a Lucas (Daniel Guzmán), un hombre de 47 años, y a Antonia (Rosario García), una anciana al borde del desahucio en su lucha por conservar su hogar y alcanzar el perdón. Ambos conviven en un piso céntrico de la ciudad y, a pesar de sus dificultades económicas, viven con afecto, ilusión y sentido del humor.

Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Lucas intenta conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa aunque no sea de forma legal pero una decisión errónea cambiará el resto de sus vidas.

'La Deuda' de Daniel Guzmán conquista la crítica

Tras su lanzamiento, los espectadores que han ido al cine a verla han manifestado sus impresiones. Y el veredicto es unánime. "Trágica, sensible y muy bien hecha, con personajes creíbles y diálogos muy trabajados. Y, de nuevo, la especial sensibilidad de Daniel Guzmán a la hora de retratar historias reales. Y qué buen actor es... BRAVO", sentencia Moisés Rodríguez periodista y presentador del Canal 24 horas de TVE.

"El tratamiento de la vejez, de la soledad, de la mala suerte y de la dignidad en la derrota hacen de 'La Deuda' una película preciosa", señala el gran Carlos del Amor. "Qué historia más necesaria y más bien planteada. Me han llegado al alma el argumento y las interpretaciones", apunta otro espectador.

"Emocionante", "un peliculón que ha bordado la realidad", "con el alma encogida", "imperdible" o "muchas gracias por dar visibilidad al gran problema de la vivienda" son otros de las tantísimos comentarios que está generando 'La Deuda' de Daniel Guzmán.

No dejéis de ver la última película de @danielguzman , #LaDeuda . Trágica, sensible y muy bien hecha, con personajes creíbles y diálogos muy trabajados. Y, de nuevo, la especial sensibilidad de Daniel Guzmán a la hora de retratar historias reales. Y qué buen actor es... BRAVO. pic.twitter.com/sGh5yq6w2Y — Moisés Rodríguez (@moisestve) October 19, 2025

Fui dos veces al rodaje (de ahí es la foto) y ya pude comprobar que la peli de @danielguzman respiraba mucha verdad. El tratamiento de la vejez , de la soledad, de la mala suerte y de la dignidad en la derrota hacen de “La Deuda” una película preciosa. Vayan al cine. pic.twitter.com/sHDRiLaUbD — Carlos del Amor (@cdelamor_) October 19, 2025

Qué barbaridad La Deuda. Con cuanta simpleza y verdad se tratan temas tan crudos. El personaje de Itziar Ituño es luz en medio del dolor, inmensa con esa mirada tan profunda, delicada y poderosa, doliente y superviviente. Id corriendo a verla! @danielguzman @wandafilms pic.twitter.com/SACoqD7bDT — Sugar Kane Kowalcy ⵣ (@SugarKaneKo) October 17, 2025

Hay vidas muy duras y situaciones muy injustas. @danielguzman lo sabe y hace películas muy buenas sobre ello. LA DEUDA, la vi ayer, es una de ellas. Tiene mucho mérito

¡Felicidades Dani! — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 19, 2025

He reído, he llorado, he estado (muy) tenso, he pensado mucho durante y después de la película…

Qué historia más necesaria y más bien planteada.

Enhorabuena, @danielguzman 👏 #LaDeuda pic.twitter.com/EZfhd0f5AB — Adri 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) October 19, 2025

@danielguzman

Sencillamente "maravillosa" y muy emotiva! Me han llegado al alma el argumento y las interpretaciones! ❤️

(Soy la madre de Juan"Único"

Un abrazo y mi agradecimiento por tanto🫶) pic.twitter.com/Ql6w9wmPoK — JUAN AZUL (@JUANAZUL2006) October 19, 2025

@danielguzman OLÉ hartón de llorar, emociónante, dura realidad , es un peliculón has bordado la realidad , LLEGUÉ a casa con el alma encogida , pero orgullosa de que alguien como tú cuente lo que hay hoy en día GRACIAS #LaDeuda #DanielGuzman GRACIAS por enseñar lo q nos pasa pic.twitter.com/vVSEkfKOcD — miñavida (@iqandar) October 18, 2025

Una película que mezcla la ternura y la tragedia.



Personajes desgarradores que te harán empatizar y sentirte identificado.



Muchas gracias por dar visibilidad al gran problema de la vivienda.💜 pic.twitter.com/78A5YxvSBa — Silvia🔻✊💜🌈🇯🇴 (@SILVIASG17) October 18, 2025

@danielguzman lo has vuelta a hacer! Emocionarme hasta dejarme sin habla con #LaDeuda! @wandafilms qué cine más humano y más auténtico haces! Gracias! 😍🥰🙌👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🌹😘 — Rosa Molina (@Lisizud) October 18, 2025

Enhorabuena por #LaDeuda, @danielguzman. Qué película tan bonita. — Jesús Vicioso Hoyo (@jesusvicioso) October 19, 2025

En #LaDeuda váis a ver una peli profundamente humana que saca brillo de sus personajes; una Charo magnética, graciosísima y una Itziar Ituño sublime en su papel de madre dolida que intenta sobrevivir.

Hay que destacar la complicidad en las miradas y las sonrisas imperceptibles ⬇️ pic.twitter.com/ipMZEjcw5M — Krys (@krys_otium) October 18, 2025

Es muchas cosas, pero sobre todo, #LaDeuda es la historia de un hombre bueno. Ojalá más como él. "La puta casa". Zorionak, @danielguzman — Iñigo Aduriz (@inigoaduriz) October 19, 2025