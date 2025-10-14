La 1 cambiará su programación nocturna este martes 14 de octubre de forma obligada. Así, con motivo de la retransmisión del partido entre España y Bulgaria como parte de los clasificatorios para el Mundial de 2026, la cadena cambiará de horario 'La Revuelta' dejando a Marc Giró fuera de la parrilla.

Así, TVE ha decidido mantener la misma estrategia que ya llevó a cabo la temporada pasada los días que emitía futbol. Es decir, 'La Revuelta' de David Broncano pasará a emitirse en pleno prime time retrasando su horario, con lo que el programa se enfrentará tanto al final de 'El Hormiguero' como a 'Renacer' en Antena 3 mientras que en Telecinco se verá las caras con 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', 'Código 10' en Cuatro y 'Tesoro o cacharro' en La Sexta.

Mientras que 'Late Xou con Marc Giró' descansará esta semana y volverá a la parrilla de La 1 la semana siguiente. Un cambio que llega después de que el programa anotara el pasado martes su récord de temporada con un gran 12,4% y 976.000 espectadores.

Con ello, TVE sigue demostrando su confianza en 'La Revuelta' y su apuesta porque el programa de David Broncano no falte a su cita diaria con la audiencia para evitar cualquier tipo de fuga del público. Aunque eso suponga dejar fuera de la programación a otro de sus grandes éxitos que junto a 'MasterChef Celebrity' y 'Futuro imperfecto' están llevando a la cadena pública a máximos en su prime time contribuyendo al buen momento que atraviesa La 1 tras dar el sorpasso a Antena 3.

Pero la retransmisión del partido de fútbol también afectará en parte a la parrilla de tarde diaria de La 1. Y es que 'Aquí la tierra', el espacio divulgativo de Jacob Petrus también faltará a su cita con la audiencia pues el encuentro arrancará a las 20:45 horas tras un mini previo.

Así queda la parrilla de La 1 este martes 14 de octubre:

15:55h - 'Directo al grano'

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:30h - 'La Promesa'

19:30h - 'Malas Lenguas'

20:30h - Clasificación UEFA Qualifiers 2025: España-Bulgaria

22:35h - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:05h - 'La Revuelta' (reposición)