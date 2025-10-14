Actualidad

El motivo por el que 'Late Xou con Marc Giró' es cancelado hoy y queda fuera de la programación de TVE

por El Televisero

'Late Xou con Marc Giró' queda fuera de la parrilla este martes 14 de octubre en TVE en detrimento de 'La revuelta' de David Broncano.

Marc Giró en 'Late Xou'. | TVE

La 1 cambiará su programación nocturna este martes 14 de octubre de forma obligada. Así, con motivo de la retransmisión del partido entre España y Bulgaria como parte de los clasificatorios para el Mundial de 2026, la cadena cambiará de horario 'La Revuelta' dejando a Marc Giró fuera de la parrilla.

Así, TVE ha decidido mantener la misma estrategia que ya llevó a cabo la temporada pasada los días que emitía futbol. Es decir, 'La Revuelta' de David Broncano pasará a emitirse en pleno prime time retrasando su horario, con lo que el programa se enfrentará tanto al final de 'El Hormiguero' como a 'Renacer' en Antena 3 mientras que en Telecinco se verá las caras con 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', 'Código 10' en Cuatro y 'Tesoro o cacharro' en La Sexta.

Mientras que 'Late Xou con Marc Giró' descansará esta semana y volverá a la parrilla de La 1 la semana siguiente. Un cambio que llega después de que el programa anotara el pasado martes su récord de temporada con un gran 12,4% y 976.000 espectadores.

Con ello, TVE sigue demostrando su confianza en 'La Revuelta' y su apuesta porque el programa de David Broncano no falte a su cita diaria con la audiencia para evitar cualquier tipo de fuga del público. Aunque eso suponga dejar fuera de la programación a otro de sus grandes éxitos que junto a 'MasterChef Celebrity' y 'Futuro imperfecto' están llevando a la cadena pública a máximos en su prime time contribuyendo al buen momento que atraviesa La 1 tras dar el sorpasso a Antena 3.

Pero la retransmisión del partido de fútbol también afectará en parte a la parrilla de tarde diaria de La 1. Y es que 'Aquí la tierra', el espacio divulgativo de Jacob Petrus también faltará a su cita con la audiencia pues el encuentro arrancará a las 20:45 horas tras un mini previo.

Así queda la parrilla de La 1 este martes 14 de octubre:

15:55h - 'Directo al grano'

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:30h - 'La Promesa'

19:30h - 'Malas Lenguas'

20:30h - Clasificación UEFA Qualifiers 2025: España-Bulgaria

22:35h - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:05h - 'La Revuelta' (reposición)

