La nueva miniserie española que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte y se corona entre lo mejor de 2025

El final de 2025 nos está trayendo un arsenal de series españolas que han llegado a las plataformas de streaming y que están conquistando a la audiencia. Y también a rostros tan famosos como Arturo Pérez-Reverte. Así, el escritor no ha dudado en recomendar a sus seguidores una de las últimas series que han llegado en este trimestre.

Hablamos de 'La Suerte: una serie de casualidades', la serie que estrenó recientemente Disney+ y que promocionaron dos de sus protagonistas en 'La Revuelta' de David Broncano. En concreto Óscar Jaenada y Ricardo Gómez visitaron el espacio de La 1 para hablar de esta serie que habla más allá del mundo de la tauromaquia y que pone a España y su historia e idiosincrasia en el foco.

"He visto fascinado 'La suerte'. Más que sobre toros, que apenas salen, es una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora. Ricardo Gómez, estupendo; pero lo de Óscar Jaenada es enorme, impresionante. Todos están en él: Belmonte, Paula, Talavante, Tomás, Morante...", destaca Arturo Pérez-Reverte en su cuenta de "X".

En este sentido, cabe recordar que el escritor de 'Alatriste' es un fiel seguidor del mundo de los toros. No obstante, lo que él ha señalado coincide completamente con lo que dijeron sus directores antes de su estreno. "No es una serie sobre toros. Es una serie sobre la colisión de dos mundos diferentes, de lo antiguo y lo moderno, del sentido de preservar las tradiciones o dejar que se pierdan porque encarnan unos valores que han dejado de tener vigencia, y sobre todo acerca de la posibilidad de la amistad entre personas que tienen formas diametralmente opuestas de observar la realidad, es una serie sobre la tolerancia", aseguraron Paco Plaza y Pablo Guerrero sobre 'La Suerte'.

'La Suerte: una serie de casualidades' está protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez aunque el reparto lo completan otros actores como Carlos Bernardino, Óscar Higares, Pedro Bachura, Jason Fernández, Óscar Reyes, Almudena Amor, Almudena Cid, Diana Peñalver, Aria Bedmar o Manuel Morón entre otros.

¿De qué va 'La suerte', la serie que ha conquistado a Pérez-Reverte?

Jasón Fernández, Ricardo Gómez y Óscar Jaenada en 'La Suerte'

David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional, salva al chófer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él.

Durante el viaje, David descubrirá un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro será determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubrirán que tienen más cosas en común de lo que inicialmente pudieron imaginar.