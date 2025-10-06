Esto es lo que cobra Pepa Bueno en el Telediario 2 de TVE: su sueldo al mes como presentadora y directora

En aras de cumplir con su obligación de transparencia, RTVE ha dado respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox haciendo público el sueldo que Pepa Bueno percibe por su trabajo al frente del 'Telediario 2' en La 1. El ente ha desglosado la cantidad total que la periodista se embolsa mensualmente por dirigir y presentar el informativo de las 21:00 horas tras su regreso a la cadena esta temporada.

Tras tomar el relevo de Marta Carazo a principios de septiembre, estrenándose en la edición nocturna del 'Telediario' con la primera entrevista a Pedro Sánchez en más de un año, la consagrada periodista de TVE ha generado interés por la cantidad de dinero que el ente público habrá desembolsado en su fichaje. Concretamente, los diputados Carina Mejías y Manual Mariscal de Vox presentaron formalmente en el portal de transparencia de RTVE una solicitud para conocer su salario.

Pepa Bueno se embolsa 266.000 euros anuales al frente del 'Telediario 2'

Así, RTVE ha difundido un informe oficial en el que desglosa el sueldo de 266.000 euros brutos anuales que Pepa Bueno recibirá durante su tiempo al frente del 'Telediario 2'. Un acuerdo que, según ha advertido el ente en la publicación, también recoge pluses, conceptos por antigüedad y complementos por responsabilidades adicionales que en todo caso reconocen su "pena dedicación y exclusividad" a la televisión pública.

En dicha publicación se detalla que la comunicadora recibe 7.592 euros al mes por sus labores de dirección de la segunda edición del informativo, mientras que 14.577 euros mensuales están destinados a su función como presentadora del espacio, incluyendo sus derechos de imagen y propiedad intelectual.

Cabe recordar que RTVE está obligado a hacer públicos los detalles del contrato de sus presentadores como parte de sus obligaciones de transparencia con quién solicite este tipo de información, ya sea una petición por parte de la ciudadanía como desde medios de comunicación. Además también se ha desvelado el sueldo de otros profesionales de la corporación como Lourdes Maldonado (110.000 euros), Isabel Gemio (150.000 euros) o David Cantero (180.000 euros).