Pepa Bueno se despide de un histórico en TVE y se atreve a enseñar lo que no se ve del 'Telediario'

Si el viernes por la mañana era Susanna Griso la que sorprendía en directo al realizador de 'Espejo Público' por su jubilación tras 35 años formando parte de Antena 3; por la noche era Pepa Bueno la que hacía algo parecido con un operador de cámara de TVE.

En este caso, la directora y presentadora del 'Telediario 2' se despedía del operador de cámara del 'Telediario' que también se jubilaba este viernes al igual que ocurría con el realizador de 'Espejo Público'.

"Si usted me ve a mí en su tele o en su teléfono móvil es porque aquí delante de mí hay una cámara y sobre todo porque detrás de esa cámara hay un compañero de TVE que opera esa cámara", empezaba diciendo Pepa Bueno justo al acabar el 'Telediario 2' de este viernes, enseñando por primera vez lo que no se ve tras las cámaras.

"Pues ese compañero que está hoy detrás se llama Luismi San Martín y este es su último 'Telediario'. Hoy se jubila y queremos desearle buen viento para la nueva etapa de su vida. Nosotros también nos vamos, pero solo hasta el lunes. Ahora los deportes con Nico de Vicente, gracias por seguir ahí", añadía la presentadora mientras otra cámara enfocaba al operador que se jubila.

La emotiva despedida de Pepa Bueno y el equipo del TD2 a Luismi San Martín, cámara de TVE por su jubilación.



👀 Vemos la cámara con dos paneles de luces en un soporte.#RTVE @PepaBueno @rtvenoticias #TD2 pic.twitter.com/2MTpE3kin0 — Pablo (@pabloo_c5) September 27, 2025

El gesto de Pepa Bueno a las personas sordas en el 'Telediario'

Previamente a esa despedida, Pepa Bueno sorprendía también al dirigirse en pleno informativo a las personas sordas como ya habían hecho previamente otros compañeros como Alejandra Herranz en el 'Telediario 1' o Álex Barreiro y Lorena Baeza en el 'Telediario matinal' o Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' y Adela González y Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas.

En esta ocasión, la presentadora utilizaba la lengua de signos para dar paso precisamente a una pieza dedicada a hablar de esta semana especial. Un gesto que volvió a ser muy alabado en redes.