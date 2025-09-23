Alejandra Herranz se lleva la ovación del día por lo que ha hecho para despedir hoy el 'Telediario'

Este martes, 23 de septiembre Alejandra Herranz ha despedido el 'Telediario 1' de TVE en lenguaje de signos para conmemorar la Semana Internacional de las Personas Sordas como parte de una iniciativa que está llevando a cabo la televisión pública con todos sus presentadores.

Ayer lunes fue Silvia Intxaurrondo la que despedía 'La Hora de La 1' en lenguaje de signos, mientras Adela González junto a Javier Ruiz saludaban a su compañera también con ese mismo lenguaje como guiño a las personas con discapacidad auditiva.

"En la semana internacional de las personas sordas, desde el Telediario 1 mandamos un abrazo muy especial a la comunidad sorda. Y ahora, los deportes. Gracias. Adiós", comentaba Alejandra Herranz en el lenguaje de signos mientras en pantalla se podía leer su mensaje.

Alejandra Herranz se une en el @telediario_tve a la Semana Internacional de las Personas Sordas con esta despedida en lengua de signos. pic.twitter.com/sAjcKqfk4n — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 23, 2025

Un gesto del 'Telediario 1' de TVE y de Alejandra Herranz que ha sido muy aplaudido por algunos espectadores en redes sociales. "Igual estoy demasiado sensible, pero me acabo de emocionar con lo que ha hecho Alejandra Herranz para despedir hoy el telediario", escribía Germán González ('Sálvame', 'Tentáculos').

Pues igual estoy demasiado sensible, pero me acabo de emocionar con lo que ha hecho Alejandra Herranz para despedir hoy el telediario de @La1_tve 🥲 — Germán González (@german_online) September 23, 2025

Vale; ha sido solo un pequeño detalle. Pero qué detalle.

Esa despedida del @telediario_tve en leguaje de signos coincidiendo con la semana internacional de las personas sordas. — santiago rello (@relladas) September 23, 2025

Esto es precioso https://t.co/T0p1R5X8eM — Javi Regalado (@djobi71) September 23, 2025

El homenaje de RTVE a las personas sordas con sus presentadores

Durante esta semana, algunos de los rostros más destacados de programas e informativos de TVE visibilizarán la lengua de signos, haciendo uso de ella para saludar o despedir de forma simbólica sus respectivos espacios. Un pequeño gesto con un gran significado que busca reconocer al colectivo de personas sordas y sensibilizar sobre la importancia de la lengua de signos, lo que refuerza el compromiso de la Corporación con la diversidad y la inclusión.

Además, uno de los buques insignia de La 1, 'La Revuelta', que presenta David Broncano, incorpora como novedad la interpretación a la lengua de signos a través de su emisión en HbbTV, también conocido como botón verde, lo que se une al subtitulado y la audiodescripción en directo que ya tenía desde la pasada temporada.

La Semana Internacional de las Personas Sordas se celebra este año bajo el lema ‘No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos’.