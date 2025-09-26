Triste despedida en Antena 3: Un histórico rostro dice adiós a Atresmedia después de 35 años

Susanna Griso se saltaba este viernes la escaleta de 'Espejo Público' para despedirse para siempre de un rostro que lleva ligado a Antena 3 durante 35 años y que en los últimos tiempos formaba parte del equipo del espacio matinal.

Así, Griso se dirigía hacia la zona de dirección porque estaba escuchando mucho ruido y allí veía como todos llevaban una camiseta que ponía "gracias tío Edu". También la propia Susanna y los colaboradores se la ponían en homenaje a su compañero.

"Esto ha costado mucho hacerlo porque ahora entenderéis lo que supone en un programa como el mío, donde el realizador lo es todo, porque es el rey de la pista y quién controla los mandos de la nave. Y a esta persona le hemos tenido que sorprender, por lo cual no llevábamos este tema en escaleta y no sabe nada y ahora mismo está alucinando", comentaba Susanna Griso dirigiéndose al control de realización.

Era entonces cuando Susanna Griso anunciaba la jubilación de uno de los rostros más emblemáticos de Atresmedia y que trabaja detrás de las cámaras. Hablamos de Eduardo Mesonero, el realizador, que dice adiós a su trabajo tras más de 30 años y con su marcha deja desolados a sus compañeros pues es una pieza clave para que todo salga a la perfección.

Susanna Griso sorprende al realizador de 'Espejo Público' ante su jubilación

Eduardo Mesonero llegó a Antena 3 en los inicios de la cadena en enero de 1990. De esos 35 años que ha cumplido la cadena este año, los últimos doce ha formado parte del equipo de 'Espejo Público' como realizador del formato que conduce Susanna Griso cada mañana.

"Tu último día en esta casa", le decía Susanna Griso a su compañero. "No es que se vaya a otro sitio, no es que nos lo haya fichado otra cadena, es que se jubila. ¿Cómo te sientes?", le preguntaba. "Pues viejo, pero bien, alegre", le respondía el realizador.

Tras ello, Susanna Griso trataba de ayudar al control de realización para que metieran un vídeo que Edu no esperaba en el que hablaban de él. Tras el vídeo, la presentadora le pedía a su compañero que le acompañara al plató. Allí le sorprendían su mujer y su hija y todos sus compañeros entre aplausos. Un momento muy emotivo y en el que Edu Mesonero se encontraba sin saber que hacer ni decir. "Yo aquí no se hacer nada", confesaba al estar muy perdido.

"¿Qué planes tienes?", le preguntaba Susanna a su compañero. "Nada, al principio tengo que relajar la velocidad y una vez que la relaje ya...", le contestaba él. "Sabes que te vamos a echar mucho de menos", le avisaba Griso a su compañero. "Y yo a vosotros", le contestaba él antes de que fuera él quién recordaba que tenían que irse a publicidad.