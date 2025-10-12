En Movistar Plus+ acaba de estrenarse esta serie que ya es lo más visto y desbanca a 'Poquita Fe'

Ha llegado esta semana de Movistar Plus+, tiene seis capítulos de unos 50 minutos de duración, es un thriller de espionaje que combina acción, suspense y drama y ya se encuentra en la cúspide de lo más visto en la plataforma de streaming, imponiéndose a grandes éxitos como la laureada comedia 'Poquita Fe' de Raúl Cimas y Esperanza Pedreño.

Hablamos de 'El Centro', una de las grandes apuestas del año de Movistar. Se trata de una ficción que se adentra en las entrañas del CNI y que ofrece una visión íntima, emocional y meticulosamente realista del complejo mundo de la Inteligencia. Además, es la primera serie española que recibe la colaboración directa, en forma de asesoramiento, del Centro Nacional de Inteligencia.

Creada por David Moreno (coguionista de emblemáticas series como 'El Inmortal' y 'Fariña') y dirigida por David Ulloa ('Ni una más', 'La chica de nieve'), su reparto está integrado por Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez.

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

Como apuntamos, este thriller de espías ya es lo más visto en Movistar Plus+, sobrepasando a producciones como la citada 'Poquita Fe', cuya segunda temporada, lanzada hace dos semanas, ha sido un éxito y a 'Outlander: Sangre de mi sangre', otro de los productos estrella de la plataforma bajo demanda.