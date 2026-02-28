Se fija el estreno de Berto Romero con la temporada 3 de su programa ante la incertidumbre de su vuelta a TVE

La semana pasada, Berto Romero volvía a la Cadena SER junto a Andreu Buenafuente con una nueva temporada de 'Nadie sabe nada' tras el regreso del presentador catalán tres meses después de su retirada de todos sus trabajos por salud mental.

Ahora, el cómico también pone fecha a su vuelta a Movistar Plus+ con la nueva temporada de 'El consultorio de Berto' mientras se desconoce por ahora si 'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente en TVE volverá esta temporada.

Será el lunes 9 de marzo cuando Movistar Plus+ estrene la tercera temporada de 'El consultorio de Berto' con Berto Romero y la ayuda del guionista y humorista Andrés Fajngold.

@Berto_Romero regresa con la tercera temporada de 'El consultorio de Berto'. Pero no viene solo: lo hará muy bien acompañado. Estreno el 9 de marzo en Movistar Plus+ pic.twitter.com/bdteBoDqJ2 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) February 27, 2026

El programa, producido por El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), mantendrá las señas de identidad que le han llevado a consolidarse como el programa de humor de más éxito de la plataforma: consultas surrealistas, respuestas inesperadas, complicidad, buen rollo, retos absurdos y muchas risas.

Pero lo llamativo de esta tercera temporada de 'El consultorio de Berto' es la lista de invitados que se sumarán a Berto Romero pues se trata de algunos de los mejores cómicos del país como Miguel Maldonado, Victoria Martín y Carolina Iglesias, Eva Hache, Joaquín Reyes, Sílvia Abril, Ernesto Sevilla, Laura Márquez y Tomàs Fuentes e Ignacio Taltavull.