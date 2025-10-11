El público dicta sentencia a 'El Centro', nueva serie de Movistar Plus+, y hay una crítica muy recurrente

'El Centro', la nueva serie de Movistar Plus+ que se adentra en el corazón del CNI y que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de integrantes en un mundo convulsionado, se ha estrenado esta semana en la plataforma.

Con Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez en su reparto, se trata de la primera serie española que recibe la colaboración directa, en forma de asesoramiento, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

'El Centro' consta de tan solo seis capítulos de unos 50 minutos de metraje aproximadamente. En ellos habrá mucho suspense propio de un thriller, sí, pero también una combinación de acción, intriga y drama; ofreciendo una visión íntima, emocional y meticulosamente realista del complejo mundo de la Inteligencia.

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de La Guerra Fría, la trama de esta nueva apuesta de ficción de Movistar Plus+ arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

Pues bien, tras su estreno, que se produjo este jueves 9 de octubre, los espectadores han empezado a dictar su veredicto a 'El Centro', una serie que pretende reeditar el gran éxito que cosechó 'La Unidad' con Nathalie Poza y Luis Zahera.

En primer lugar, destacamos la opinión del columnista Carles Enric, que a modo de conclusión sostiene que "es una serie mejorable pero muy interesante, que aporta luz y rompe clichés. Y sobre todo, recuerden algo esencial: detrás de cada misión, operativo y cada decisión, hay seres humanos".

¡Felicidades por el paso! — Carles Enric (@carlesenric) October 10, 2025

Si Enric habla de "mejorable", otros usuarios que ya han consumido, al menos el primer episodio, señalan que se han quedado "fríos". Parece la crítica más recurrente. "El primer episodio de #ElCentro no me ha interesado nada. Adolece de algo que la ficción española debe mirarse; constantemente tengo la sensación de estar viendo una serie española wannabe", apunta el crítico de cine y series Harry Callahan.

Mucha preocupación por demostrar donde hemos rodado y tal..., pero el primer episodio de #ElCentro no me ha interesado nada. Adolece de algo que la ficción española debe mirarse; constantemente tengo la sensación de estar viendo una serie española wannabe... — Harry Callahan 🎥📺 (@MagnumCallahan) October 10, 2025

"Qué pena da empezar una serie con altas expectativas y tener que dejarla en el episodio 1 por ser aburrida e infumable. Me acaba de pasar con #ElCentro. Esa manía de meter espías rusos y localizaciones sudamericanas en series españolas", comenta una decepcionada espectadora. "Sin llegar a ser redonda, si es a ratos convincente con los Cecilios. No tanto la trama ni la Dirección", considera otro usuario.

Qué pena dar empezar una serie con altas expectativas y tener que dejarla en el Ep.1 por ser aburrida e infumable.

Me acaba de pasar con #ElCentro

Esa manía de meter espías rusos y localizaciones sudamericanas en series españolas... Puff!

Coñazo absoluto.

Me quedé sin plan 😫 pic.twitter.com/Gj2gZicswV — MásSolaQueLaLuna🌙 (@MaSolaQueLaLun4) October 9, 2025

Posiblemente dos series que reflejan la realidad de los Servicios de Inteligencia alejados de tanto estereotipo.#ElCentro sin llegar a ser redonda si es a ratos convincente con los Cecilios. No tanto la trama, ni la Dirección.



¿Michelin o Malotru..?

Esa no es la cuestión. pic.twitter.com/GUpRxQQfOf — F.S.T. ❌🇪🇸🇮🇹🏉 (@CriticoE) October 10, 2025

He visto el E1 #ElCentro De momento me ha dejado algo frío. Seguiremos — Iskandar Hamawy Lopategi (@IskiArranku) October 10, 2025

No todo son críticas negativas. Por otro lado, hay quienes hablan positivamente de 'El Centro'. "Serie muy recomendable", "muy buena serie" o "espero que tengáis en marcha una segunda temporada" son otras de las reacciones que se han podido recoger, aunque en menor medida por ahora.

"Me he tragado los seis episodios del tirón sin ningún problema gracias al buen ritmo y a su manera de centrar la acción en simples miradas que lo dicen todo. Los silencios valen por mil y en el CNI aún más", concluye otro consumidor de 'El Centro'.

Una serie muy recomendable.

'El centro', en Movistar.

El CNI, la vida de los espías, sin superhéroes. — Jose Luis Hurtado (@Hurtado_Hurti) October 10, 2025

@MovistarPlus me ha encantado El Centro, muy buena serie. — Ernesto Bartolome (@Ernesto00535784) October 10, 2025

#ElCentro funcionaría perfectamente como un spin off de "La Unidad".

Me he tragado los seis episodios del tirón sin ningún problema gracias al buen ritmo y a su manera de centrar la acción en simples miradas que lo dicen todo.

Los silencios valen por mil y en el CNI aún más. pic.twitter.com/4vPDkylBDr — Guilty Remnant (@MikelMetal) October 9, 2025