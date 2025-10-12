Esta plataforma tiene la serie española que obsesiona a Maruja Torres y que ha visto hasta dos veces

Maruja Torres es una de las periodistas y escritoras más veteranas y reconocidas de nuestro país. Fue galardonada con el Premio Planeta en el año 2000 por su novela 'Mientras vivimos', así como con el Premio Nadal 2009 por 'Esperadme en el cielo'. También ha destacado por su labor como corresponsal de guerra.

Si por algo destaca Maruja Torres, además de por su extensa trayectoria, es por no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa a través de sus redes sociales, donde es muy activa. En una entrevista concedida recientemente a la Cadena Ser, la periodista ha confesado ser muy seguidora de una serie española que acaba de estrenar su segunda temporada en Movistar Plus+.

Se trata de 'Poquita Fe', la serie creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, padres de la mítica 'Camera Café' (Telecinco) y protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. Ha sido reconocida tanto por la crítica como por el público como una de las mejore series españolas de la plataforma. Maruja Torres asegura que la ha visto "dos veces" y la recomienda a todo el mundo porque, en su opinión, sus creadores "te ofrecieron sutileza e inteligencia, además de unas cuantas carcajadas irreprimibles y un sentimiento muy hermoso de ternura y compasión por unas vidas atisbadas desde tu sofá".

Una mudanza obligada y muy poquita fe en encontrar un nuevo hogar.

Berta y José Ramón vuelven el 25 de septiembre en la segunda temporada de #PoquitaFe. pic.twitter.com/0vDrXtukeK — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 3, 2025

Maruja Torres y la reina Letizia, fans de 'Poquita fe'

'Poquita fe' se caracteriza por retratar la vida cotidiana con ironía. No solo la escritora, sino que también la reina Letizia se ha declarado fan de la serie. Según contó Raúl Cimas en el pasado FesTVal de Vitoria, en un viaje a los Países Bajos se le acercó la propia Reina para felicitarle por la serie: "Me dijo '¡cómo nos reímos en casa!'".

Ahora, se ha sabido que Maruja Torres también ha caído rendida a la serie de Movistar Plus+ por "el guion ingenioso, la naturalidad de los diálogos, la fluidez de las imágenes y las interpretaciones de un grupo imbatible de actores y actrices, incluido algún que otro delicioso cameo". "La he degustado en dos ocasiones lógicamente porque me ha sabido a poco, pero también porque soy cinéfila vieja", sentencia la escritora en la Cadena SER.