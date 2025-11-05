'Poquita Fe' y 'Animal', las grandes favoritas de los Premios Forqué 2025: Lista completa de nominados

Con el final del año empiezan a llegar los diferentes premios que conmemoran las mejores series y películas del año. Una de las citas será la de la 31ª edición de los Premios Forqué, que se celebrará el 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid. Este miércoles hemos conocido la lista de nominados a dichos galardones.

Como ya es habitual desde hace unos años, además de premiar a lo mejor del cine español, los Premios Forqué también reconocerán los mejores trabajos en ficción con tres categorías de televisión.

Si el año pasado fue 'Querer' quién arrasó en la ceremonia, este año las grandes favoritas son 'Poquita Fe', cuya segunda temporada ha llegado recientemente a Movistar Plus+ y opta a tres galardones; así como 'Animal' de Netflix y 'Anatomía de un instante', que llegará en las próximas semanas a Movistar Plus+.

Las series nominadas a los Premios Forqué en la categoría de Mejor Ficción son 'Poquita fe', 'Animal', 'Anatomía de un instante' así como 'Pubertat', la serie de Leticia Dolera en HBO Max. Mientras que en la categoría de Mejor Actor los nominados son Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Luis Zahera ('Animal'), Raúl Cimas ('Poquita fe') y Javier Cámara ('Yakarta').

En la categoría de Mejor Actriz las nominadas son Esperanza Pedreño ('Poquita fe'), Candela Peña ('Furia'), Ingrid García-Johnson ('Superestar') y Carolina Yuste ('La canción').

Lista de nominados de los Premios Forqué en la categoría de televisión

Mejor serie de ficción

'Poquita Fe' (Movistar Plus+)

'Animal' (Netflix)

'Anatomía de un instante' (Movistar Plus+)

'Pubertat' (HBO Max)

Mejor interpretación masculina de ficción

Raúl Cimas por 'Poquita fe'

Luis Zahera por 'Animal'

Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante'

Javier Cámara por 'Yakarta'

Mejor interpretación femenina de ficción

Esperanza Pedreño por 'Poquita fe'

Candela Peña por 'Furia'

Carolina Yuste por 'La canción'

Ingrid García-Johnson por 'Superestar'

Lista completa de nominados a los Premios Forqué en cine:

Mejor Largometraje de Ficción

'Maspalomas'

'Los domingos'

'Sirat'

'Sorda'

Mejor interpretación femenina

Ángela Cervantes por 'La furia'

Miriam Garlo por 'Sorda'

Nora Navas por 'Mi amiga Eva'

Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'

Mejor interpretación masculina

Alberto San Juan por 'La cena'

Álvaro Cervantes por 'Sorda'

José Ramón Soroiz por 'Maspalomas'

Mario Casas por 'Muy lejos'

Mejor Película Latinoamericana

'Belén'

'La misteriosa mirada del flamenco'

'La ola'

'Papeles'

Cine y educación en valores

'Maspalomas'

'Enemigos'

'Los domingos'

'Sorda'

Mejor cortometraje

'Ángulo muerto'

'El cuento de una noche de verano'

'Una cabeza en la pared'

Mejor largometraje de animación

'Bella'

'Decorado'

'El tesoro de Barracuda'

'La luz de Aisha'

Mejor documental