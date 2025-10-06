El insólito presentador que sustituye a Pepa Bueno en el 'Telediario 2' de TVE por este motivo de peso

Los espectadores que hayan sintonizado este lunes TVE para ver el 'Telediario 2' con Pepa Bueno se habrán llevado una sorpresa al ver quién ha conducido el informativo desde el plató en lugar de la presentadora.

Y es que Pepa Bueno se ha desplazado hasta Cisjordania para presentar desde allí una edición especial del 'Telediario 2' este martes 7 de octubre con motivo del segundo aniversario de los atentados en Israel que dieron lugar al conflicto y por el que se inició el genocidio que está asolando a Gaza.

En lugar de Pepa Bueno, el 'Telediario 2' ha estrenado presentador. Pues si hace unas semanas era Lluis Guilera quién tomaba el relevo de la periodista como ya había hecho sustituyendo a Marta Carazo en agosto, este lunes ha sido Javier Gutiérrez quien se ponía al frente del 'Telediario 2'.

Han pasado casi dos años de los atentados de Hamás, un aniversario que llega con el inicio de las negociaciones indirectas en Egipto



¿Quién es Javier Gutiérrez, el nuevo sustituto de Pepa Bueno?

Cabe destacar que desde esta temporada, Javier Gutiérrez forma parte del equipo de edición del 'Telediario 2' y además suele ejercer de copresentador del informativo aportando datos y contexto a diferentes noticias de las que se hace eco Pepa Bueno cada noche.

Javier Gutiérrez Nogales es un rostro célebre de TVE pues lleva trabajando en la cadena pública desde el año 2000 primero en el Centro Territorial de Andalucía, donde fue editor y presentador del informativo territorial. Ha sido jefe del Área de Nacional de los Telediarios, corresponsal en México y enviado especial a algunos de los principales conflictos internacionales. Ha sido editor del Telediario Fin de Semana.

En los últimos años ha formado parte del área de Internacional de los 'Telediarios' y en 2017 fue nombrado corresponsal en Jerusalén y hasta hace unos meses estuvo de enviado especial en Nueva York.