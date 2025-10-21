'El Hormiguero' anuncia al invitado con el que celebrará su programa 3.000 la próxima semana en Antena 3

Tras superar la barrera de más de 20 años de emisiones ininterrumpidas en Antena 3, 'El Hormiguero' tiene una importante cita con sus espectadores el próximo lunes 27 de octubre. Así lo ha anunciado Pablo Motos este martes, adelantando a su fiel audiencia que vivirán toda una fiesta para celebrar el programa 3.000 del programa con una invitada que ha acudido en numerosas ocasiones al programa.

"Tengo una noticia importante", ha advertido Pablo Motos antes de comenzar con la entrevista del grupo Taburete, que acudía este martes al programa de las hormigas para presentar su nuevo disco. "El lunes que viene, que es ya, vamos a celebrar los 3.000 programas", ha anunciado entre aplausos el presentador según desvelaba más detalles sobre la fecha destacada del espacio de Antena 3.

Laura Pausini será la estrella invitada de 'El Hormiguero' en su programa 3.000 en Antena 3

Ha sido entonces cuando el presentador ha desvelado que la estrella encargada de liderar la importante celebración de 'El Hormiguero' será la vieja amiga del programa Laura Pausini. Así, la interprete italiana se reencontrará con Pablo Motos el próximo lunes casi dos años después de su última aparición en el programa en noviembre de 2023, cuando acudió para presentar su último álbum de estudio.

Cabe recordar que la cantante forma parte del selecto Club Platino del programa, es decir, ha acudido al espacio de Antena 3 en más de 10 ocasiones. De hecho, sus 15 visitas hasta el momento la convierten en la invitada extranjera que más veces ha acudido al programa. Por lo que no es de extrañar que Pablo Motos la haya escogido para celebrar una cifra tan importante como la de 3.000 programas.