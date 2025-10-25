El crítico televisivo Víctor Amela dicta esta sentencia sobre la serie 'Sin Gluten' de TVE y Prime Video

Tras aterrizar en La 1 firmando el estreno de ficción más exitoso de los últimos 10 años de TVE, 'Sin Gluten' continúa manteniéndose estable en la noche del miércoles tras 'La Revuelta'. La comedia protagonizada por Diego Martín ha ofrecido esta semana su tercera entrega en abierto, conservando su liderazgo con un 11%. Y el crítico de televisión Víctor Amela no ha dudado en poner el foco en sus puntos más fuertes.

Pese a distanciarse cada vez más de la gran cifra que marcó en su estreno el pasado 8 de octubre (17% share), la comedia creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso, ocupando el número 2 en tendencias de Prime Video, plataforma donde se encuentra disponible su primera temporada al completo.

"La serie es fresca, chispeante, divertida, sobre un cocinero con estrella pero alcohólico, que es despedido de sus fogones. Sus miserias son combustible de hilaridad", ha señalado Víctor Amela en su breve análisis sobre la última apuesta en comedia de TVE. Así, el crítico de televisión, que también colabora en 'Aruseros' de La Sexta, no ha dudado en poner el foco en el principal atractivo de la serie.

Además de aplaudir el funcionamiento del personaje principal de la serie, el crítico ha querido poner en valor la variedad presente en el elenco. "Con la historia de este cocinero se nos despliega un divertidísimo, fresco, social de personajes que nos va a hacer pasar un entretenidísimo dato con un muy creíble Diego Martín en el papel de cocinero", insiste el periodista en su vídeo para La Vanguardia.

"Una chispeando y divertidísima Marta Fernández Muro, además de Antonio Resines, Fernando Tejero... Que más queréis", ha señalado también Víctor Amela sobre el resto de rostros que conforman el universo de 'Sin gluten', destacando los personajes de Marga, Jacinto y Helio, que juegan un papel importante en el día a día de Ricardo luchando contra su adicción.

Sinopsis de 'Sin gluten' en TVE y Prime Video

Ricardo (Diego Martín) se encuentra recogiendo las piezas de su éxito tras haberlo lanzado todo por la borda al no poder controlar sus adicciones. Tras ser protagonizar un desafortunado vídeo que no tarda en viralizarse donde insulta a unos comensales en el prestigioso restaurante donde trabajaba, el hasta ahora chef de renombre se ve obligado a dar un giro de 180 grados a su vida.

Sin trabajo y sin proyecto de vida, el chef regresa a casa de sus padres para emprender una nueva etapa de recuperación trabajando en la escuela de cocina donde dio sus primeros pasos en los fogones cuando aún era un adolescente problemático. Así, 'Sin gluten' explora el día a día del protagonista en su proceso de rehabilitación, teniendo que hacer frente a sus problemas con el alcohol y lidiar con todo tipo de situaciones con sus complicados alumnos.

Creada por Javier Aguayo, Araceli Álvarez de Sotomayor y Germán Aaparicio, la ficción que arrasa en Prime Video cuenta con la participación de actores de la talla de Fernando Tejero, Adam Jezierski, Teresa Cuesta, Alicia Rubio, Marta Fernández Muro, Antonio Resines, Javier Aguayo y Jordi Aguilar entre otros.