El crítico televisivo Víctor Amela deja claro qué serie es una "obra maestra de la televisión" y está en Movistar Plus+

Si hay una serie de comedia que ha dado la campanada en el arranque de esta temporada televisiva es la segunda temporada de la serie española 'Poquita Fe'. Una ficción disponible en Movistar Plus+ que incluso es la favorita de la Reina Letizia, y de la que el crítico de televisión Víctor Amela ha dado con la clave de su éxito en un análisis para 'La Vanguardia'.

"La serie de televisión que ahora hay que ver se llama 'Poquita fe', está en Movistar. Es una serie que se bebe como en doce sorbos de una fresca cañita en una terraza. Es una comedia fresca, amarga y lúcida y que relata pequeñas hecatombes cotidianas de una pareja urbana contemporánea, que les suponen grandes tragedias, pero tampoco son para tanto", comienza argumentando el colaborador habitual de Alfonso Arús en 'Aruser@s'.

Y para justificar su recomendación televisiva, el periodista se fija en una obra de Federico García Lorca: "Una vez dijo una crítica sobre una obra de Lorca en 1935 que 'movía los labios a la risa y a tristeza al corazón'. Creo que es la definición perfecta para los que veáis 'Poquita fe', mueve a risa a los labios y a tristeza el corazón con esas escenas cotidianas que todos en algún momento hemos vivido y con las que empatizamos".

Pero si hay un punto fuerte en esta serie de comedia para Víctor Amela es la elección de su dúo de protagonistas y su formato de grabación, que recuerda a exitosas ficciones estadounidenses como 'Modern Family': "Está rodada como un documental falso. En él, junto con las escenas de los protagonistas, interpretados por un magnífico Raúl Cimas -que es ahora el mejor humorista y comediante de España-, y Esperanza Pedreño, se combinan testimonios de ellos y de otros personajes mirando a cámara, como si les estuvieran grabando un documental".

El experto televisivo no duda en definir a la serie de Movistar Plus+ como "una pequeñita obra maestra de la televisión". "Ambos pasan por tragedias pequeñas que afrontan con el ánimo justo y poquita fe, en las que nos reconocemos y con las que empatizamos. Vais a pasar doce momentos de 15 minutos cada capítulo maravillosos, lúcidos, ocurrentes, certeros, comiquísimos. Dadme confianza con fe", sentencia Amela.

Sinopsis de 'Poquita Fe 2' en Movistar Plus+

En la segunda temporada de 'Poquita Fe' han pasado tres meses. Con la crisis de pareja aún por resolver, a Berta y José Ramón les echan del piso. Después de mucho buscar, un vecino del barrio les ofrece por un módico precio un piso al lado del que tenían, pero hasta dentro de seis meses no se queda libre.

Ellos deciden esperar y durante ese tiempo se van a vivir con los padres de Berta. Pero un día llega la hermana, que también se ha quedado sin casa y se instala allí con ellos. Tener que convivir con la familia, sea política o propia, es una prueba de fuego para cualquier pareja. Y Berta y José Ramón, ya lo hemos visto, no son los más preparados para superar pruebas de fuego. Veremos cómo acaba la cosa.

Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, y dirigida por Pepón Montero, la serie vuelve a contar en su reparto de actores y actrices con Raúl Cimas, Esperanza Pedreño, Julia de Castro, Marta Fernández Muro, Chani Martín, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero, Pilar Gómez y Enrique Martínez, entre otros.