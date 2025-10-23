Antena 3 lanza la segunda temporada de una de sus grandes bazas contra 'Sin Gluten' y 'La Agencia'

Tras su paso por TVE con 'That's my jam: que el ritmo no pare', Arturo Valls vuelve a Antena 3 con el estreno de la segunda temporada de 'El 1%'. El concurso volverá a la parrilla el próximo miércoles 29 de octubre después de 'El Hormiguero', tomando así el relevo de 'Juego de pelotas'.

Así, 'El 1%' se verá las caras con los dos últimos capítulos de 'Sin Gluten' en La 1, con 'Callejeros' en Cuatro, con un nuevo episodio de 'La Agencia' en Telecinco y con un especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor en La Sexta con motivo del primer aniversario de la DANA, entre otras ofertas.

Con 'El 1%', Antena 3 busca retomar el liderazgo del prime time del miércoles después de haberlo perdido con la llegada de 'Sin gluten'. En este sentido, hay que recordar que fue el concurso revelación de la pasada temporada y el nuevo formato de entretenimiento más visto de la televisión. Así, 'El 1%' fue líder de la noche de los miércoles con un 14,2% de media, 1,3 millones de seguidores y más de 2,8 millones de espectadores únicos.

🆕 @antena3com estrena el próximo MIÉRCOLES la segunda temporada de ‘El 1%’ tras el ÉXITO de su primera edición@ArturoValls vuelve a ponerse al frente del concurso revelación de la pasada temporada al cerrar como el nuevo formato MÁS VISTO del año 🙌



🔗https://t.co/CcTfwjTd0l pic.twitter.com/E7U7PcoVb4 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) October 23, 2025

Así es 'El 1%' con Arturo Valls

Creado por Magnum Media, el formato original es todo un fenómeno mundial. ‘El 1%’ no pone a prueba sólo lo aprendido estudiando o las habilidades de memoria, sino que mide la inteligencia real de las personas. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico.

Cada concursante empieza con una cantidad de dinero fija. Comenzarán con la pregunta que acertaría el 90% de la población, la más sencilla. Sin embargo, el juego se irá complicando con cada pregunta. El que responda mal, queda eliminado. Al final del programa, sólo un jugador se enfrentará a la pregunta que sólo un 1% de españoles acertaría. Si responde correctamente, se puede llevar a casa un bote de hasta 100.000€.

La mecánica del concurso y sus invitados

'El 1%' es un concurso de preguntas de lógica y sentido común. En cada episodio participan 100 concursantes. Los que lleguen hasta la pregunta final que sólo es capaz de responder un 1% de la población optan a ganar el bote, que puede acumular hasta 100.000 euros.

Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos que no optan a ningún premio, pero que tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición. En la primera entrega de esta nueva temporada de 'El 1%' estarán Daniel Grao, Nerea Fernández y Roberto Brasero. En el resto de programas habrá caras conocidas como Mamen Mendizábal, Mario y Alaska, Pepón Nieto, Fernando Romay, Carlos Areces o María Peláe, entre otros.

Esta temporada, como novedad, en algunos episodios los invitados famosos tendrán más protagonismo involucrándose en juegos junto al presentador. Se sorprenderán viendo sus caras en algunas preguntas, y teniendo que resolver el enigma en 30 segundos consigo mismos.

Cada entrega consta de 15 preguntas. Estas cuestiones han sido contestadas previamente por más de 1.000 personas en un estudio de testeo a una audiencia amplia y representativa de la sociedad española. De esta manera, este muestreo asigna un porcentaje de acierto a cada pregunta basado en el número de personas que ha contestado correctamente.

La pregunta del 90% la ha respondido correctamente el 90% de la muestra, la del 80% el 80% de los españoles encuestados y así hasta llegar a la pregunta del 1%, que solo ha conseguido responder una de cada 100 personas. Cada concursante arranca con 1.000 euros.

De las preguntas del 90% al 60% (de la 1 a la 4): cuando un concursante falla la pregunta queda eliminado del juego y sus 1.000 euros pasan al bote.

De las preguntas del 50% al 5% (de la 5 a la 14): los jugadores pueden usar sus 1.000 euros para comprar un pase una vez hayan visto la pregunta y así no quedar eliminados, pasando ese dinero al bote.

Entre las preguntas del 35% al 30% (tras la pregunta 8): los concursantes pueden plantarse y conservar sus 1.000 euros. Si se plantan, dejan de jugar.

Pregunta del 1%: los finalistas bajan al centro y ocupan un atril para disputar la última pregunta del programa. Se produce un dilema final: renunciar al bote y llevarse 10.000 euros de premio (a repartir entre los que deciden retirarse) o seguir jugando. Si deciden continuar concursante, deben responder a una pregunta que sólo un 1% de la sociedad acertaría para llevarse el bote final.