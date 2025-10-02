'De Viernes' anuncia a sus 5 invitados semanales en Telecinco y pone de nuevo a Rocío Carrasco en el foco

'De Viernes' seguirá estirando esta semana el culebrón en torno a las memorias de Mar Flores con la participación del otro protagonista que no ha hablado hasta ahora: su hijo Carlo Costanzia así como de las supuestas mentiras de Alessandro Lequio con Sonia Moldes.

De esta manera, tras la polémica entrevista de su padre hace unas semanas y después de todo el revuelo generado sobre las memorias de su madre ahora es Carlo Costanzia Jr. quién toma la palabra. El hijo de Mar Flores abordará todas las polémicas que han surgido a raíz de la publicación de las memorias de su madre y las generadas tras la contundente respuesta en plató de su padre.

El novio de Alejandra Rubio será el protagonista del scoop de 'De Viernes' y en él se referirá a los más duros narrados por la modelo durante su relación con su ex, Carlo Costanzia, y al sufrimiento que le generaron las adicciones e ingreso en prisión de su hijo. También valorará todo el revuelto generado tras el famoso posado junto a su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de la colaboradora, una foto familiar que no ha gustado a Mar Flores. ¿Cómo es la relación actual de Carlo con su madre? ¿Son ciertas las informaciones que apuntan a una tensión entre ellos? A todo ello responderá en esta entrevista con Santi Acosta.

Después de las acusaciones de la semana pasada y a pesar de las amenazas de Alessandro Lequio con demandarla, Sonia Moldes regresará al plató de 'De Viernes' con "pruebas gráficas, fotografías y cartas para desmontar las mentiras" del colaborador de 'Vamos a ver' sobre la relación que ambos mantuvieron y los motivos que llevaron a la ruptura. Sobre este tema también arrojará luz Miguel Temprano, paparazzi que mantuvo contacto con ambos durante aquellos años y que asegura "tener mucha información sobre todo lo que pasó que ha sido silenciada hasta ahora".

Amador Mohedano y Nacho Palau, los otros invitados de 'De Viernes'

Quién también reaparecerá en 'De Viernes' tras su ingreso hospitalario y el regreso a la televisión de su sobrina nieta Rocío Flores será Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado será el protagonista del segundo scoop de la noche y en él asegura que quiere ajustar cuentas. Así, no dudará en arremeter contra su sobrina Rocío Carrasco y advierte que "Rocío Flores se ha callado muchas cosas que tienen que salir a la luz".

El último invitado de 'De Viernes' será Nacho Palau. El escultor volverá al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar del reciente acercamiento que ha vivido con su ex pareja, Miguel Bosé. El escultor detallará en directo en qué punto se encuentran él y su relación con el cantante.

Por último, el programa ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars', con las valoraciones de Rocío Flores, Makoke, Yola Berrocal y Elena Rodríguez, madre de Adara, entre otros colaboradores.