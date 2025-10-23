Carlos Alba, expulsado de 'Supervivientes' y fuera de la recta final según los usuarios de la encuesta

'Supervivientes All Stars' celebra una expulsión muy decisiva este jueves, 23 de octubre. Tras la salvación de Miri Pérez Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres son los concursantes que se enfrentan a la eliminación más dura, pues quien obtenga menor número de votos se quedará a las puertas de la gran final. ¿Quién seguirá los pasos de Gloria Camila?

A la espera de saber el resultado oficial del expulsado en la nueva gala con Jorge Javier Vázquez, podemos adelantar cuál es el veredicto del público a tenor de los resultados que arroja la encuesta planteada en El Televisero desde las pasadas nominaciones.

Con más de 40.000 votos registrados parece que hay un favorito para su eliminación, pero la diferencia no es elevada. Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado de 'Supervivientes All Stars' será aquel que haya obtenido el menor porcentaje de votos en la app de Mediaset Infinity.

Pues bien, en este momento, la situación es la siguiente: Rubén Torres sería el salvado de la noche con el 57%, lo que se traduce en casi 24 mil votos registrados. Por su parte, Carlos Alba sería el nuevo expulsado con un 43% y 18 mil votos.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la gala de 'Supervivientes All Stars', a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Rubén Torres o Carlos Alba? ¡VOTA YA!