'Valle Salvaje', avance semanal del 15 al 19 de septiembre: La traición de José Luis a Victoria y una llegada

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En los últimos capítulos de 'Valle Salvaje' hemos visto a Adriana y Rafael completamente destrozados por la pérdida del bebé que esperaban. Un nuevo varapalo para la pareja mientras Adriana se debate si aceptar la propuesta del duque para que les deje vivir su amor en libertad a cambio de devolverle la titularidad de las tierras y le perdone la deuda que debe.

Por su parte, Victoria le confesaba José Luis el motivo por el que estuvo detrás de la muerte de Pilara y le revela que su mujer se enteró de que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a su hermano Evaristo y que estaba a punto de echar a perder todos sus planes. Toda esta revelación hace que el matrimonio entre ambos quede muy tocado.

Finalmente, Francisco le revelaba a Rafael que la doncella que sirvió la merienda el día que su hermano Julio murió fue Ana. Todo mientras Martín parece tener claro que quiere marcharse del Valle tras la relación incipiente entre Francisco y Pepa.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 15 al 19 de septiembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 254 de 'Valle Salvaje' del lunes 15 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara comparte con Mercedes que cree que José Luis le ha tendido una trampa a Adriana y no entiende como su hermana no es capaz de verlo. También Mercedes cree que su cuñado está utilizando a Adriana para tenderle una trampa.

Paralelamente, Irene no duda en dejarle claro a Bárbara que ella no fue una maleducada con la madre de Leonardo como si lo fue ella y que por muchas razones que tuviera nada justificaba la actitud que tuvo con doña Amanda.

Francisco le revela a Rafael que encontró a Ana en el vestíbulo el día de la muerte de Julio diciéndole a Úrsula que sería ella quién serviría la merienda alimentando las sospechas de Rafael sobre la culpabilidad de Úrsula. Aunque después Ana le asegura que ella no sirvió esa merienda.

Por su parte, Victoria le pide a Adriana que sea más discreta con sus encuentros románticos con Rafael porque José Luis no está de humor y podría reaccionar de cualquier manera. Además, le deja claro que solo quiere estar a su lado y cuidarla para que todos puedan vivir en paz. Paralelamente, también trata de reconciliarse con José Luis pero él no entiende por qué le engañó con la muerte de Pilara.

Mercedes decide hablar con Adriana para advertirla de que José Luis les prometió paz, concordia y abundancia a la Casa Pequeña y que jamás cumple con su palabra. Y Bárbara le pregunta a Leonardo si le parece bien que su hermana Adriana esté renunciando a todo por Rafael mientras él le deja claro que eso es lo que hizo él por estar con ella.

Martín le deja claro a su amigo Francisco que seguir en Valle Salvaje y entorpecer su relación con Pepa no sería bueno para ninguno de los tres y que lo único que desea es ser feliz.

Mercedes no se amilana y se encara con Victoria dejándole claro que lo único que ha conseguido es casarse con un hombre que está en la ruina después de años soñando con lujos y maniobrando en la sombra. También Matilde se atreve a enfrentarse con la que fue su suegra dejándole claro que le hará pagar por todo el daño que le ha hecho.

Avance del capítulo 255 de 'Valle Salvaje' del martes 16 de septiembre

Rafael presiona a Ana para descubrir la verdad sobre la muerte de Julio, mientras Úrsula hace lo propio para tranquilizarla y que no hable y cuenta todo lo que pasó aquella tarde.

Por otro lado, Matilde está a punto de agredir a Victoria, harta de sus provocaciones, aunque alzarle la mano podría significar su fin en Valle Salvaje.

Avance del capítulo 256 de 'Valle Salvaje' del miércoles 17 de septiembre

Tras su beso con Pepa, Martín habla con Francisco, no solo para confirmarle si marcha o no del Valle, sino para sincerarse con su amigo.

Adriana aún tiene esperanzas de que su hijo siga vivo y Rafael hace llamar al galeno. En cuanto a Luisa, alguien llega al Valle preguntando por ella.

Avance del capítulo 257 de 'Valle Salvaje' del jueves 18 de septiembre

Leonardo le pide a Bárbara ser su acompañante en la fiesta de los barones para dejarle claro a sus padres que es la mujer de su vida.

Rafael, deseoso de confrontar a Úrsula de una vez por todas, acorrala a Ana exigiéndole la verdad. ¿Le contará la doncella que Julio no murió por causas naturales?

Avance del capítulo 258 de 'Valle Salvaje' del viernes 19 de septiembre

La relación de los duques de Valle Salvaje no pasa por su mejor momento. Pero es una decisión unilateral de José Luis la que Victoria se toma como la mayor de las afrentas.

En cuanto al triángulo amoroso de Pepa, Martín y Francisco, los dos jóvenes deciden jugar sus cartas por separado.