'Valle Salvaje', avance próximo capítulo del jueves 9 de abril: la paternidad de Evaristo y una misteriosa visita

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le dice a Luisa que su hijo Evaristo es maravilloso y que lo tiene todo y no duda en preguntarle sin reparos quién es el padre del niño. Tras ello, la mujer asegura que todo en Evaristo le recuerda a Braulio y que sospecha que es hijo de su marido.

Pedrito interrumpe una conversación entre Rafael y don Hernando para hacerle una pregunta al duque provocando que don Hernando le de un rapapolvo por su falta de educación.

Asimismo, Dámaso pone al corriente a Mercedes de su afrenta a don Hernando al tirarle una copa de vino a la cara mientras todos estaban brindando en la Casa Grande.

Martín le reconoce a Atanasio que desde que habló con Pepa parece que las cosas entre ellos han cambiado mientras que Francisco se muestra muy dolido con la doncella. Y Atanasio le pide a Mercedes dinero para poder conseguir que Matilde se quede embarazada.

Rafael le asegura a Luisa que María cada vez se parece más a Adriana tanto en lo físico como en los gestos. Todo mientras Bárbara y Mercedes ponen a Luisa contra las cuerdas por insistir con el robo del bebé de Adriana tras la reprimenda de Pura y el anuncio de que va a ponerlo todo en manos de la Santa Hermandad.

Precisamente, Pura le deja claro a Petra que ellas hicieron todo lo que tenían que hacer y que no tienen la culpa de lo que pasó y tienen que pasar página. Y en plena noche, alguien visita a las parteras dejándolas en shock.

Petra y Pura en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio trataba de saber quién es el padre de Evaristo después de las sospechas de su madre y no dudaba en preguntarle a su primo Alejo que dejaba claro que él es como si lo fuera porque ha ayudado a Luisa a criarle desde que nació.

Por su parte, Atanasio le confesaba a Mercedes que será padre cuando Dios quiera y que no quiere forzar nada. Y Victoria no dudaba en decirle a Matilde que algún día se dará cuenta de la sabiduría que muestra Dios al no darle un hijo porque sería incapaz de cuidarle.

Mientras, Rafael hablaba con su padre para que pudiera comprender por qué ha guardado silencio sobre la paternidad de María hasta ahora. Y José Luis no dudaba en decirle a su hijo que nunca más vuelva a llamarle padre.

Alejo le plantaba cara a Luisa para que deje de darle vueltas al asunto del hijo de Adriana sino quiere que su propio hijo se quede sin madre porque está perdiendo la cordura.

Por otro lado, Victoria le pedía a Dámaso que tenga paciencia porque no es el momento para acabar con José Luis pero él insistía con que tiene que ser ahora. Paralelamente, Dámaso enfrentaba a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruzaba una línea muy peligrosa.

Y finalmente, Pura se presentaba en la Casa Pequeña para hablar con Mercedes y Bárbara sobre la situación de Luisa y la grave amenaza que se cierne sobre ella como siga acudiendo a su casa a acusarla de haber robado al hijo de Adriana.