'Valle Salvaje', avance próximo capítulo del miércoles 8 de abril: el futuro de Luisa y la amenaza de Dámaso

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio trata de saber quién es el padre de Evaristo después de las sospechas de su madre y no duda en preguntarle a su primo Alejo que deja claro que él es como si lo fuera porque ha ayudado a Luisa a criarle desde que nació.

Por su parte, Atanasio le confiesa a Mercedes que será padre cuando Dios quiera y que no quiere forzar nada. Y Victoria no duda en decirle a Matilde que algún día se dará cuenta de la sabiduría que muestra Dios al no darle un hijo porque sería incapaz de cuidarle.

Mientras, Rafael habla con su padre para que pueda comprender por qué ha guardado silencio sobre la paternidad de María hasta ahora. Y José Luis no duda en decirle a su hijo que nunca más vuelva a llamarle padre.

Alejo le planta cara a Luisa para que deje de darle vueltas al asunto del hijo de Adriana sino quiere que su propio hijo se quede sin madre porque está perdiendo la cordura.

Por otro lado, Victoria le pide a Dámaso que tenga paciencia porque no es el momento para acabar con José Luis pero él insiste con que tiene que ser ahora. Paralelamente, Dámaso enfrenta a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruza una línea muy peligrosa.

Y finalmente, Pura se presenta en la Casa Pequeña para hablar con Mercedes y Bárbara sobre la situación de Luisa y la grave amenaza que se cierne sobre ella como siga acudiendo a su casa a acusarla de haber robado al hijo de Adriana.

Braulio y Alejo en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le pedía a Victoria que averigüe si alguien de la Casa Grande ha movido sus hilos para que sus trabajadores no vayan a trabajar al campo porque sus tierras siguen vacías y que le muestre de una vez por todas en qué bando está.

Después de confesarle que María es hija suya y no de Julio, José Luis no dudaba en abofetear a su hijo Rafael. También el hombre estaba a punto de agredir a su mujer cuando se encara con él y le decía que quizás el problema lo tiene él si está todo el mundo en su contra.

Por otro lado, Dámaso le confesaba a Mercedes que ya no aguanta más y que cree que ha llegado el momento de que todo estalle por los aires. Mientras, Matilde le pedía a Pepa que perdone a Martín o por lo menos intente entenderlo.

Enriqueta insistía a Braulio que Evaristo tiene algo especial y que se parecía mucho a su padre. Y tras escuchar de nuevo a un bebé, Luisa regresaba a casa de las parteras poniendo su vida en peligro. Mientras que Atanasio le confesaba a Matilde que no quiere ser padre.