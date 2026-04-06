'Valle Salvaje', avance próximo capítulo del martes 7 de abril: la vida de Luisa corre peligro y un secreto al descubierto

La serie 'Valle Salvaje' regresaba este lunes a la programación de las tardes de La 1 después de dos días de parón tras faltar a su cita con la audiencia tanto el Jueves como el Viernes Santo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le pide a Victoria que averigüe si alguien de la Casa Grande ha movido sus hilos para que sus trabajadores no vayan a trabajar al campo porque sus tierras siguen vacías y que le muestre de una vez por todas en qué bando está.

Después de confesarle que María es hija suya y no de Julio, José Luis no duda en abofetear a su hijo Rafael. También el hombre está a punto de agredir a su mujer cuando se encara con él y le dice que quizás el problema lo tiene él si está todo el mundo en su contra.

Por otro lado, Dámaso le confiesa a Mercedes que ya no aguanta más y que cree que ha llegado el momento de que todo estalle por los aires. Mientras, Matilde le pide a Pepa que perdone a Martín o por lo menos intente entenderlo.

Enriqueta insiste a Braulio que Evaristo tiene algo especial y que se parece mucho a su padre. Y tras escuchar de nuevo a un bebé, Luisa regresa a casa de las parteras poniendo su vida en peligro. Mientras que Atanasio le confiesa a Matilde que no quiere ser padre.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo advertía a Dámaso de los problemas que hay con sus tierras y los jornaleros. Después, es Dámaso quién acusaba a José Luis de lo sucedido pero él le aseguraba que no tiene nada que ver.

Pepa no alcanza a entender por qué Martín ha decidido confesarle ahora su traición a Matilde y el motivo por el que se alejó de ella tras su regreso al Valle. Y la doncella no duda en decirle que ella le quería con toda su alma y que si le hubiera pedido ayuda se la habría dado. Todo mientras Francisco escucha la conversación a escondidas.

Mercedes comparte con Matilde que la ve muy apagada pese a haber contraído por fin matrimonio con Atanasio y le pregunta si hay algo que le preocupe. Paralelamente, Rafael le dice a Atanasio que está convencido que será un buen padre cuando Matilde se quede embarazada.

Bárbara trata de hablar con Alejo sobre lo preocupada que está por la situación de Luisa al no superar la muerte de Adriana y estar obsesionada con lo del robo del bebé. Mientras, la doncella vuelve a casa de Petra y Pura e insiste en que no para de escuchar como un bebé llora y trata de saber donde lo tienen escondido.

José Luis vuelve a encararse a Rafael dejándole claro que aunque él sea el duque de Valle Salvaje, el cabeza de familia sigue siendo él y por tanto sigue siendo el abuelo de María recordándole además que el padre de la niña era Julio y no él y que su hermano no estaría de acuerdo con la decisión de dejar la custodia de la niña a sus tíos.