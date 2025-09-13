'La Promesa', avance semanal del 15 al 19 de septiembre: Una noticia devastadora y un secreto que deja atónito

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 15 de septiembre, Lorenzo sigue apretando a Leocadia, exigiendo que informe a Ángela de su visto bueno a contraer matrimonio con ella. La señora intenta ganar tiempo como sea. ¿Se le ocurrirá algo que cambie el aciago futuro que se le presenta a su hija tras transigir ante las intenciones del capitán de la Mata?

Lope querría volver con Vera como sea, pero ella no parece por la labor y sostiene que quiere romper la relación. A pesar de ello, el lacayo no está dispuesto a rendirse tan fácilmente.

Quien parece incapaz de razonar es Catalina, pero una visita inesperada pone a prueba todo el arrojo que ha mostrado hasta ahora. El barón de Valladares amenaza a la hija del marqués: ¡Catalina debe marcharse de La Promesa! Y debe hacerlo ella sola, sin su marido e hijos.

Pía ha conseguido lidiar con la presencia de Dieguito en palacio, pero pronto se da cuenta de que dicha decisión puede traer consecuencias catastróficas. ¿De qué se tratará?

Por su parte, Toño no tiene miedo a la catástrofe amorosa con Enora. El muchacho sigue aferrándose a cada palabra de su amada sobre el futuro, pese al escepticismo de Manuel.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 16 de septiembre

El barón de Valladares le deja claro a Catalina que debe irse ella sola, sin su marido e hijos. ¡La hija del marqués se niega! Los rumores sobre el origen del levantamiento de los trabajadores de las fincas apuntan a Catalina de Luján. Esta se defiende atacando, no solo a Martina, sino al resto de la familia.

Ángela, harta de estar encerrada, pide a Leocadia que permita que un médico la vea y dictamine que está bien. Leocadia acaba accediendo a la petición de su hija. Cristóbal reconoce ante Ricardo que se la tiene guardada por haber pedido a Manuel que mediara por ellos. El antiguo mayordomo niega que fuera así.

A Samuel se le rompe el alma al ver a Pía degradada limpiando los suelos. Por su parte, Petra sigue con molestias: ya ha ido al médico y le ha dicho que tiene tortícolis. Simona y Candela se dan cuenta del mal humor de Lope e intentan indagar provocando una discusión entre Vera y el lacayo, que acaba como el rosario de la aurora.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 17 de septiembre

Catalina no piensa dar su brazo a torcer, pero eso no impide que Leocadia trate de manipularla vilmente. Vil es la forma que tiene Santos de encomendar a Ricardo los trabajos más duros. Es Pía quien trata de interceder apelando al lado emocional de Cristóbal. Emociones contenidas son las que mantienen Lope y Vera tras su ruptura. La doncella tiene gestos feos también con sus compañeros.

Manuel y sus ayudantes dan sus primeros pasos con la nueva empresa, decidiendo qué será finalmente lo primero que diseñen. Mientras, la ambición del barón de Valladares no tiene fin y por eso cruza una línea roja en su siguiente amenaza. ¿De qué se trata?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 18 de septiembre

El barón de Valladares presiona a Catalina para que abandone La Promesa tras amenazar la seguridad de sus hijos. La hija del marqués, rota de miedo y rabia, contempla marcharse, pero Adriano y los demás no comprenden su decisión.

Manuel sospecha que Enora oculta información tras verla actuar de forma extraña. ¿Estará en lo cierto? Petra, cada vez más irascible, siembra tensión entre el servicio. En la cocina crecen los rumores sobre la posible boda de Toño y Enora, y la ilusión invade a Simona. Vera, inmersa en su crisis, rechaza la ayuda de sus amigos.

Por su parte, Pía recibe la devastadora noticia de que será trasladada a Aranjuez, separándose de su hijo, decisión que Cristóbal impone con frialdad. Mientras Curro y Ángela viven su amor en secreto, Lorenzo insiste a Leocadia en que concrete su boda con Ángela y deja caer que entre su hija y Curro hay algo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 19 de septiembre

Manuel sigue sospechando de las acciones de Enora y la enfrenta por ello. El secreto que descubre lo deja atónito. Catalina sigue sin hacer nada por frenar las revueltas, pero la llegada de una carta importante a La Promesa podría cambiar la situación.

En un alarde de valentía, Ángela se atreve a salir de su habitación. La reacción de su madre no es la que ella espera. La relación entre Lope y Vera no mejora. Ella le pide disculpas, pero no de la forma en que a él le gustaría. Simona y Candela siguen más que ilusionadas con la futura boda de Toño y Enora, y le revelan a Samuel los planes de la parejita. Curro y Ángela continúan viviendo su relación en secreto, pero temen ser descubiertos. ¿Lograrán seguir ocultando el secreto? ¿Por cuánto tiempo?