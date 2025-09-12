'La Promesa', avance del capítulo del lunes 15 de septiembre: Una marcha forzosa y un destino aciago

Alonso teme que las acciones de Catalina con el barón de Valladares hayan cruzado una línea peligrosa, y Leocadia la ha enfrentado con gran dureza. Martina se ha visto forzada a aceptar formar parte del Patronato de la Milagrosa para revitalizar la imagen pública de La Promesa y del marquesado.

Curro y Ángela han vivido un reencuentro íntimo y lleno de ternura, aunque saben que no tienen pruebas para denunciar a Lorenzo, de quien siguen sospechando que es el autor del secuestro. Manuel y Alonso han hecho las paces, estableciendo límites en sus respectivos ámbitos.

Pía y Ricardo sueñan con un futuro juntos, pese al acoso constante de Cristóbal, cuya relación con Petra sigue siendo tensa. María Fernández ha agradecido a Samuel su cuidado tras una noche de excesos, fortaleciendo de este modo su vínculo.

Toño, emocionado por su amor por Enora, le ha planteado proponerle matrimonio, pero ella le ha pedido tiempo. En paralelo, Vera ha puesto fin a su noviazgo con Lope, harta de sentirse juzgada por su pasado.

Avance de 'La Promesa', capítulo del lunes 15 de septiembre

Lorenzo sigue apretando a Leocadia, exigiendo que informe a Ángela de su visto bueno a contraer matrimonio con ella. La señora intenta ganar tiempo como sea. ¿Se le ocurrirá algo que cambie el aciago futuro que se le presenta a su hija tras transigir ante las intenciones del capitán de la Mata?

Lope querría volver con Vera como sea, pero ella no parece por la labor y sostiene que quiere romper la relación. A pesar de ello, el lacayo no está dispuesto a rendirse tan fácilmente.

Quien parece incapaz de razonar es Catalina, pero una visita inesperada pone a prueba todo el arrojo que ha mostrado hasta ahora. El barón de Valladares amenaza a la hija del marqués: ¡Catalina debe marcharse de La Promesa! Y debe hacerlo ella sola, sin su marido e hijos.

Pía ha conseguido lidiar con la presencia de Dieguito en palacio, pero pronto se da cuenta de que dicha decisión puede traer consecuencias catastróficas. ¿De qué se tratará?

Por su parte, Toño no tiene miedo a la catástrofe amorosa con Enora. El muchacho sigue aferrándose a cada palabra de su amada sobre el futuro, pese al escepticismo de Manuel.