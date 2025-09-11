Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 12 de septiembre: la peor noticia para José Luis y una revelación

Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este jueves, Adriana insistía a Rafael que la posibilidad de poder estar juntos en libertad es demasiado tentadora para aceptar el pacto con José Luis y que deben considerar su oferta.

Por su parte, Victoria trataba de hablar con Rafael asegurando que si su padre no logra recuperar las tierras de Valle Salvaje no sabe que va a ser de él y él aseguraba que lo que tendría que haber velado por su legado anteriormente y no lamentarse tanto ahora.

Mercedes le confesaba a José Luis que Victoria estuvo a punto de acabar con su vida como hizo con su hermana Pilara pues la cogió del cuello y pudo haberla estrangulado.

Matilde se mostraba preocupada porque su hermano Martín haya decidido marcharse del valle de repente, pero él prefería guardar silencio sobre los motivos. Mientras, Pepa insistía en tener una velada con él y con Francisco y Amadeo hablaba con Francisco para que analice si le merece la pena perder a su amigo del alma por esa chica.

Por otro lado, Leonardo le contaba a Bárbara que su madre quiere que Irene y él se casen mientras Irene le pedía a Bárbara que por favor le escuche como ella ha hecho miles de veces cada vez que tenía un problema con Leonardo o con su hermana.

Úrsula no dudaba en advertir a Adriana de que o Rafael tiene más cuidado con lo que va diciendo o puede acabar mal porque no le conviene y que como se enteraba de que es ella la que le ha metido en la cabeza a Rafael que fue ella quién mató a Julio lo pagará muy caro. Paralelamente, Francisco recordaba que fue Ana la doncella que sirvió la merienda aquel día. Y Pedrito le recomendaba a su hermana Adriana que se case con Rafael.

Finalmente, José Luis no dudaba en preguntarle a Victoria si tuvo algo que ver en la muerte de Pilara como ha denunciado Mercedes y ella terminaba confesando que sí que tuvo que ver con el fallecimiento de su mujer.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 12 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 253 de 'Valle Salvaje' del viernes 12 de septiembre

Martín, Matilde y Pepa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le cuenta a Bárbara la propuesta de José Luis de poder vivir libremente su amor con Rafael a cambio de devolverle sus tierras.

Por su parte, Victoria le confiesa José Luis el motivo por el que decidió acabar con Pilara y le revela que su mujer se enteró de que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a su hermano Evaristo y que estaba a punto de echar a perder todos sus planes. Toda esta revelación hace que el matrimonio entre ambos quede muy tocado.

Bárbara no duda en decirle a Leonardo que tiene claro que Irene no dudó en hacer un papel delante de su madre para engatusarla y demostrar que era la novia perfecta para su hijo porque está enamorada de él y no soporta que ellos estén juntos.

Isabel trata de hablar con Francisco para saber el motivo por el que Martín ha decidido abandonar Valle Salvaje y él le dice que su amigo no se marcha. Mientras, Atanasio también trata de descubrir por qué Martín ha decidido irse.

Adriana consulta con Mercedes el pacto que le ha propuesto José Luis dejándole claro que le parece una buena decisión pues ahora lo único que desea es poder estar con Rafael. Paralelamente, José Luis le advierte a Adriana que si no acepta el pacto tendrá serias consecuencias y tanto Adriana como Rafael le dan al duque la peor de las noticias.

Finalmente, Francisco le revela a Rafael que la doncella que sirvió la merienda el día que su hermano Julio murió fue Ana.