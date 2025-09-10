Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 11 de septiembre: La confesión de Victoria que da un vuelco radical

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula sigue tratando de reconquistar a Rafael con sus artimañas.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este miércoles, el galeno confirmaba que no escucha el latido del bebé que esperaban Adriana y Rafael. Tras este duro varapalo, la Salcedo se apoyaba en Luisa mientras Rafael se acordaba de su hermano Julio desenado que estuviera junto a él.

Rafael insistía en amenazar a Úrsula asegurando que si él fuera ella tendría mucho miedo porque no va a parar hasta demostrar lo que hizo para acabar con la vida de Julio y que cuando lo haga su vida jamás será la misma.

Francisco les contaba a Amadeo e Isabel que él fue quién se encargó de servir la merienda el día de la muerte de Julio y de que todos estuvieran bien atendidos. Tras ello, Amadeo le pedía a Isabel que no le diga a nadie que fue su hijo quién sirvió esa merienda y ella le dejaba claro que si se calla se convierte en cómplice de asesinato.

Leonardo le decía a Irene que tiene que hablar con Bárbara y contarle toda la verdad de la misiva que han recibido y la Gálvez de Aguirre le cuestionaba al joven si piensa decirle que su madre quiere que ambos se casen.

Adriana le contaba a Rafael el pacto que le ha ofertado su padre: está dispuesto a dejar que vivan su amor en libertad a cambio de que le devuelva las tierras y le perdonara la deuda de su padre. Mientras, José Luis le advertía a Victoria de que tienen que estar preparados para cualquier escenario.

Mercedes le dejaba claro a José Luis que ya le han hecho todo el daño que podían cuando él y Victoria mataron a su hermana acusándoles de haber sido los asesinos de Pilara.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 11 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 252 de 'Valle Salvaje' del jueves 11 de septiembre

Isabel y Ana en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana insiste a Rafael que la posibilidad de poder estar juntos en libertad es demasiado tentadora para aceptar el pacto con José Luis y que deben considerar su oferta.

Por su parte, Victoria trata de hablar con Rafael asegurando que si su padre no logra recuperar las tierras de Valle Salvaje no sabe que va a ser de él y él asegura que lo que tendría que haber velado por su legado anteriormente y no lamentarse tanto ahora.

Mercedes le confiesa a José Luis que Victoria estuvo a punto de acabar con su vida como hizo con su hermana Pilara pues la cogió del cuello y pudo haberla estrangulado.

Matilde se muestra preocupada porque su hermano Martín haya decidido marcharse del valle de repente, pero él prefiere guardar silencio sobre los motivos. Mientras, Pepa insiste en tener una velada con él y con Francisco y Amadeo habla con Francisco para que analice si le merece la pena perder a su amigo del alma por esa chica.

Por otro lado, Leonardo le cuenta a Bárbara que su madre quiere que Irene y él se casen mientras Irene le pide a Bárbara que por favor le escuche como ella ha hecho miles de veces cada vez que tenía un problema con Leonardo o con su hermana.

Úrsula no duda en advertir a Adriana de que o Rafael tiene más cuidado con lo que va diciendo o puede acabar mal porque no le conviene y que como se entere de que es ella la que le ha metido en la cabeza a Rafael que fue ella quién mató a Julio lo pagará muy caro.

Paralelamente, Francisco recuerda que fue Ana la doncella que sirvió la merienda aquel día. Y Pedrito le recomienda a su hermana Adriana que se case con Rafael.

Finalmente, José Luis no duda en preguntarle a Victoria si tuvo algo que ver en la muerte de Pilara como ha denunciado Mercedes y ella termina confesando que sí que tuvo que ver con el fallecimiento de su mujer.