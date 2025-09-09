Avance de 'Valle Salvaje', capítulo miércoles 10 de septiembre: la dolorosa pérdida de Adriana y Rafael

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula sigue tratando de reconquistar a Rafael con sus artimañas.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este martes, Úrsula no dudaba en decirle a Rafael que el dolor por la muerte de su hermano le ha hecho perder la cabeza al acusarla de haberle asesinado. Pero él insistía en acusarla de haber sido quién asesinó a Julio.

Por su parte, José Luis seguía diciéndole a Adriana que si llegan a un acuerdo les beneficia a ambos, a él porque sigue controlando las tierras, y ella porque puede ser feliz junto a Rafael sin que nadie lo impida. Pero la Salcedo no se lo tomaba con buen agrado.

Paralelamente, Bárbara le pedía a Adriana que deje de luchar por las tierras de Pedrito mientras que Alejo se sentía humillado por su padre con el acuerdo que le oferta.

Pepa proponía a Francisco y a Martín dar un paseo los tres cuando acaben su trabajo en Valla Salvaje. Y Martín les dejaba claro que les vio besarse y sabe lo que hay entre ellos.

Leonardo insistía a Bárbara que aunque Irene esté enamorado de él, eso no cambia nada entre ellos y que no tiene que dudar de sus sentimientos hacia ella. Mientras Irene decidía entregarle una carta a Leonardo.

Finalmente, Adriana recibía una noticia que provocaba que terminara desmayándose y Victoria pedía ayuda para que llamen a un galeno de forma inmediata. Y el galeno les confirmaba la peor noticia para Rafael y Adriana y es que ha perdido el bebé que esperaba.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 10 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 251 de 'Valle Salvaje' del miércoles 10 de septiembre

Irene, Bárbara y Leonardo en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', el galeno confirma que no escucha el latido del bebé que esperaban Adriana y Rafael. Tras este duro varapalo, la Salcedo se apoya en Luisa mientras Rafael se acuerda de su hermano Julio desenado que estuviera junto a él.

Rafael insiste en amenazar a Úrsula asegurando que si él fuera ella tendría mucho miedo porque no va a parar hasta demostrar lo que hizo para acabar con la vida de Julio y que cuando lo haga su vida jamás será la misma.

Francisco les cuenta a Amadeo e Isabel que él fue quién se encargó de servir la merienda el día de la muerte de Julio y de que todos estuvieran bien atendidos. Tras ello, Amadeo le pide a Isabel que no le diga a nadie que fue su hijo quién sirvió esa merienda y ella le deja claro que si se calla se convierte en cómplice de asesinato.

Leonardo le dice a Irene que tiene que hablar con Bárbara y contarle toda la verdad de la misiva que han recibido y la Gálvez de Aguirre le cuestiona al joven si piensa decirle que su madre quiere que ambos se casen.

Adriana le cuenta a Rafael el pacto que le ha ofertado su padre: está dispuesto a dejar que vivan su amor en libertad a cambio de que le devuelva las tierras y le perdone la deuda de su padre. Mientras, José Luis le advierte a Victoria de que tienen que estar preparados para cualquier escenario.

Mercedes le deja claro a José Luis que ya le han hecho todo el daño que podían cuando él y Victoria mataron a su hermana acusándoles de haber sido los asesinos de Pilara.