Avance de 'Valle Salvaje', capítulo martes 9 de septiembre: el golpe para Adriana y Úrsula, acusada de asesinato

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula sigue tratando de reconquistar a Rafael con sus artimañas.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este lunes, Úrsula le aseguraba a Rafael que lo único que quiere es acompañarle a pasear como hacían antes como dos buenos amigos sin ningún objetivo más y además le decía que quizás necesita a alguien con quien desahogarse.

Aunque no estaba por la labor, Rafael accedía a pasear con Úrsula para sonsacarle información y no dudaba en preguntarle que por qué mató a su hermano si tanto le apreciaba como dice dejándola completamente descolocada.

Francisco le pedía a Martín que deje de buscarse excusas y que reconozca que le gusta Pepa y no le hace gracia que ella le haya elegido a él. Tras ello, Martín no dudaba en decirle a Pepa que Francisco es la mejor persona que ha conocido nunca y que ha hecho buena elección.

Isabel insistía en averiguar quién se encargó de preparar la merienda el día de la muerte de Julio e interrogaba a Francisco para saber si él conoce la identidad de la doncella que lo hizo.

Adriana daba el paso y anunciaba a sus hermanos que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a su padre y que por herencia ahora son suyas y no de José Luis como les han hecho creer a todos

Por su lado, Victoria le dejaba claro a José Luis que no pueden derrotarlos y que son ellos quiénes tienen que aplastarlos por completo. Tras ello, José Luis le pedía a Adriana que le deje el control de las tierras y le perdone la deuda a cambio de tener lo que más desea: el amor de Rafael y poderlo vivir libremente.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 9 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 250 de 'Valle Salvaje' del martes 9 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula no duda en decirle a Rafael que el dolor por la muerte de su hermano le ha hecho perder la cabeza al acusarla de haberle asesinado. Pero él insiste en acusarla de haber sido quién asesinó a Julio.

José Luis insiste en decirle a Adriana que si llegan a un acuerdo les beneficia a ambos, a él porque sigue controlando las tierras, y ella porque puede ser feliz junto a Rafael sin que nadie lo impida. Pero la Salcedo no se lo toma con buen agrado.

Paralelamente, Bárbara le pide a Adriana que deje de luchar por las tierras de Pedrito mientras que Alejo se siente humillado por su padre con el acuerdo que le propone.

Pepa propone a Francisco y a Martín dar un paseo los tres cuando acaben su trabajo en Valla Salvaje. Y Martín les deja claro que les vio besarse y sabe lo que hay entre ellos.

Leonardo insiste a Bárbara que aunque Irene esté enamorado de él, eso no cambia nada entre ellos y que no tiene que dudar de sus sentimientos hacia ella. Mientras Irene decide entregarle una carta a Leonardo.

Finalmente, Adriana recibe una noticia que provoca que termine desmayándose y Victoria pide ayuda para que llamen a un galeno de forma inmediata.