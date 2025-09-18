¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 18 de septiembre?

Tras recibir una vez más a Silvia Alonso y a los protagonistas de 'La Caza. Irati', 'La Revuelta' regresa este jueves cargada de sorpresas para cerrar la semana de entrevistas. David Broncano se reencontró con su pareja, que volvió al espacio de La 1 acompañada de Megan Montaner y Félix Gómez para presentar la nueva temporada de la ficción de Movistar Plus.

La visita del trío de actores, sumada a la entrevista de la Selección española de natación artística se tradujo en un 12.4% de share y 1.415.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 14% de cuota de pantalla y 1.593.000 espectadores gracias a la visita de Camilo. Por su parte, 'Supervivientes All Stars: Última hora' se conformó con un 7.3% de share y 842.000 seguidores en la franja.

Ester Expósito y Mirela Balic, las invitadas de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 18 de septiembre, 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Luz Casal, que acudirá al espacio de Antena 3 para presentar '¿Qué has hecho conmigo?', el segundo adelanto de su nuevo álbum de estudio. Por su parte, David Broncano recibirá a Ester Expósito y Mirela Balic para despedir la semana.

Tras haber acudido por separado a 'La Revuelta' durante la anterior temporada, el dúo de actrices visitarán el espacio de TVE juntas este jueves para presentar 'El talento', la nueva película protagonizada por Expósito que ella misma presentó hace semanas en el programa de Pablo Motos en Antena 3.

Después de que ambas saltasen a la fama por sus papeles en 'Élite' (donde sus respectivos personajes jamás coincidieron), Mirela Balic y Ester Expósito han unido fuerzas finalmente en la gran pantalla a través de este thriller psicológico que narra la difícil decisión de la protagonista, una joven estudiante de violonchelo que recibe la oferta de una enorme cantidad de dinero que podría asegurar su futuro a cambio.