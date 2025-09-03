Pepa Bueno se lleva un aplauso en masa por lo que ha hecho en el 'Telediario' de TVE este miércoles

Tras su triunfal regreso el pasado lunes al frente del 'Telediario 2' llevándose un sinfín de halagos y estar en boca de todos por su magistral trabajo durante la entrevista a Pedro Sánchez; Pepa Bueno se ha enfrentado este miércoles a su primer informativo fuera del plató.

TVE quiere seguir apostando por 'Telediarios' temáticos de forma esporádica como empezó haciendo Carlos Franganillo y siguió haciendo Marta Carazo. Así, este miércoles el 'Telediario 2' ha viajado hasta San Vicente de Leira, una pequeña localidad de Ourense para hablar de los incendios que han asolado a la zona y a nuestro país este mes de agosto.

Desde este pequeño municipio del Concello de Vilamartín de Valdeorras, Pepa Bueno ha abordado desde el terreno la oleada de incendios que ha dejado en todo el país miles de hectareas calcinadas, decenas de casas quemadas, miles de personas desalojadas y cuatro fallecidos tras haber sido la peor oleada en medio siglo.

Durante este 'Telediario' especial, Pepa Bueno ha tenido la oportunidad de entrevistar al alcalde, Enrique Álvarez, y a una vecina de las que ha perdido su casa, Dominga. También ha podido comentar la tragedia vivida con una de las reporteras de TVE que ha cubierto los incendios de este verano, Ainara Suárez.

Hablamos con Enrique Álvarez, alcalde de San Vicente de Leira:



"Es difícil de explicar. Ver la desesperación de los vecinos al llegar al pueblo y no reconocerlo, el vínculo que perdieron con la tierra"#TDincendios



🔸https://t.co/naWgyi5WCX pic.twitter.com/rlhbIjXHKT — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 3, 2025

La directora y presentadora del 'TD2' ha recorrido también el monte quemado con la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez Oleaga, para hablar de la superficie forestal en España y para que explicara cómo habría que gestionarla en invierno para que no vuelva a ocurrir una tragedia así. Además se ha analizado la situación en Castilla y León y Extremadura, dos de las comunidades más afectadas por el fuego.

Aplausos a Pepa Bueno y al 'Telediario' de TVE: "Qué barbaridad"

Pepa Bueno en el 'Telediario' de TVE desde San Vicente de Leira (Ourense)

Y como era de esperar, este 'Telediario' temático sobre los incendios ha dado mucho que hablar en redes sociales. Así, son muchos los que han aplaudido a TVE por la labor que han hecho y a Pepa Bueno por volver a demostrar que es una de las mejores periodistas que tenemos en nuestro país.

Este país necesita más Pepa Bueno y menos Vicente Vallés — B o r j a (@borjapch_) September 3, 2025

Impresionante el salto de calidad en los informativos de @rtve desde la zona cero de los incendios en Ourense. Un 'Telediario' histórico #TDIncendios — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) September 3, 2025

Pepa Bueno lleva tres telediarios y ya se ha pasado el juego.

Enhorabuena y gracias. #TDIncendios — Sr. Alubio (@SrAlubio) September 3, 2025

Lección de periodismo, técnica, saber hacer y de lo público en #TDIncendios @rtve — Alex FC 🏳️‍🌈 (@afc_madrid) September 3, 2025

Pepa Bueno demostrando lo que es el mejor periodismo en el #TDIincendios

Se puede contar lo que preocupa a la ciudadanía con un telediario dinámico y pegado a la realidad. — Jaime Díez🇪🇺 (@JaimeDiezB) September 3, 2025

Estoy viendo (cosa rara en mi ver las noticias) el telediario de La 1 con @PepaBueno y es una maravilla del montaje y la puesta en escena EN DIRECTO con entrevista con los damnificados por un incendio en un pueblo del norte. Para aprender en clase

👏🏻👏🏻👏🏻#TDIncendios — Alfonso Pecharromán (@Anilibro) September 3, 2025

Qué locura el telediario de TVE. Qué locura el fichaje de Pepa Bueno. Mis impuestos 🥹 #TDIncendios — Karl Marx era del Athletic ☭ (@iogeosnola) September 3, 2025

Me gusta mucho el nuevo formato que ha implementado TVE para el telediario, y también considero todo un acierto la incorporación de Pepa Bueno 👏#TDIncendios — ANDONI 🏳️‍🌈 (@andonii_) September 3, 2025

Lo que está haciendo @rtve los últimos años llevándose los telediarios a los lugares donde está la noticia (más alla de la M30)... Qué maravilla.

Hay que estar cerca y con la gente.

En especial hoy con el #TDIncendios dando voz al rural. — Laura B. (@laurabt13) September 3, 2025

El #TDIncendios que está haciendo hoy @rtvenoticias es la esencia del periodismo. Reportajes, datos, crítica, historias, lucha contra la mentira...@Josepablo_ls — Carlos Javier Lillo 🎙 (@OKCarolus) September 3, 2025

#TDIncendios

Estoy disfrutando esto es hacer un informativo de nuestro tiempo.

Enhorabuena!! @PepaBueno — David Perez Manzanal (@dperezsim) September 3, 2025

A riesgo de sonar monotemático, pero qué pedazo de profesional es Pepa Bueno y qué pedazo de Telediario se está marcando desde la zona quemada este verano. Está siendo impecable. #TDIncendios — Roberto Brunete 🏳️‍🌈 (@RobertoBrunete) September 3, 2025

Periodismo sin ornamentos esta es la television publica y Pepa bueno hace periodismo #TDincendios — kermit (@kugate) September 3, 2025

Da gusto ver a @PepaBueno en #TDIncendios dando voz a los que han sufrido esos incendios,se nota que es más de calle,que de plató — laura (@laulm80) September 3, 2025

La reinvención que está haciendo hoy @pepabueno de un formato aparentemente estanco como es el telediario de la noche es para quitarse el sombrero. — Alex Rodrigo ❤️🖤 (@_alexrodrigo_) September 3, 2025

Qué importante que el TD2 de @telediario_tve de @rtve ponga el foco en la desploblación y el abandono del mundo rural como desencadenantes de los terribles incendios recientemente vividos!



Tan necesarias:



➕noticias sobre entornos rurales

➖centradas en Madrid#TDIncendios — Rosa Chaparro (@RosaChap) September 3, 2025

Que periodista más brutal es @PepaBueno si yo fuera periodista me gustaría ser como ella ❤️❤️ #TDIncendios — Cristiona La Manca (@CristionaESC) September 3, 2025

Por fin un informativo con personalidad, qué manera de hacer periodismo. Gracias @PepaBueno por hacer este pedazo de informativo hoy. #TDincendios https://t.co/HtwUzOoRZI — Eurodecepciones 🏳️‍🌈 (@Eurotelefan) September 3, 2025

Perfecto el #TDincendios con Pepa Bueno.



Periodismo en mayúsculas. — asier (@asierstx) September 3, 2025

Qué final tan emocionante.

Maravilla con Pepa Bueno (@PepaBueno) a pie de vidas tras las llamas y la voz de Carlos del Amor (@cdelamor_) sobre las impresionantes fotografías de Brais Lorenzo (@brais_lorenzo)



Mil gracias, @telediario_tve

▶️ #TDincendios pic.twitter.com/uzKVlZfMON — maria LAtatus 💫 (@maria_latatus) September 3, 2025