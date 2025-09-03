Pepa Bueno se lleva un aplauso en masa por lo que ha hecho en el 'Telediario' de TVE este miércoles

Tras su triunfal regreso el pasado lunes al frente del 'Telediario 2' llevándose un sinfín de halagos y estar en boca de todos por su magistral trabajo durante la entrevista a Pedro Sánchez; Pepa Bueno se ha enfrentado este miércoles a su primer informativo fuera del plató.
TVE quiere seguir apostando por 'Telediarios' temáticos de forma esporádica como empezó haciendo Carlos Franganillo y siguió haciendo Marta Carazo. Así, este miércoles el 'Telediario 2' ha viajado hasta San Vicente de Leira, una pequeña localidad de Ourense para hablar de los incendios que han asolado a la zona y a nuestro país este mes de agosto.
Desde este pequeño municipio del Concello de Vilamartín de Valdeorras, Pepa Bueno ha abordado desde el terreno la oleada de incendios que ha dejado en todo el país miles de hectareas calcinadas, decenas de casas quemadas, miles de personas desalojadas y cuatro fallecidos tras haber sido la peor oleada en medio siglo.
Durante este 'Telediario' especial, Pepa Bueno ha tenido la oportunidad de entrevistar al alcalde, Enrique Álvarez, y a una vecina de las que ha perdido su casa, Dominga. También ha podido comentar la tragedia vivida con una de las reporteras de TVE que ha cubierto los incendios de este verano, Ainara Suárez.
La directora y presentadora del 'TD2' ha recorrido también el monte quemado con la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez Oleaga, para hablar de la superficie forestal en España y para que explicara cómo habría que gestionarla en invierno para que no vuelva a ocurrir una tragedia así. Además se ha analizado la situación en Castilla y León y Extremadura, dos de las comunidades más afectadas por el fuego.
Aplausos a Pepa Bueno y al 'Telediario' de TVE: "Qué barbaridad"
Y como era de esperar, este 'Telediario' temático sobre los incendios ha dado mucho que hablar en redes sociales. Así, son muchos los que han aplaudido a TVE por la labor que han hecho y a Pepa Bueno por volver a demostrar que es una de las mejores periodistas que tenemos en nuestro país.
