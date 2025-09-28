Patricia Pardo impacta al revelar el alto precio que ha pagado por su relación con Christian Gálvez

La relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo fue una sorpresa para muchos. Y es que él acababa de romper su matrimonio con Almudena Cid, lo que les convirtió en una de las parejas más perseguidas por los paparazzis. Un año después de comenzar su noviazgo se casaron y, poco después, daban la bienvenida a su primer hijo, Lucas.

El expresentador de 'Pasapalabra' y la conductora de 'Vamos a ver' dan rienda suelta a su amor a través de las redes sociales, donde se suelen dedicar palabras de cariño y admiración. Ahora, la gallega ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a Álex Fidalgo en el pódcast 'Lo que tú digas', donde habló sin tapujos sobre los difíciles comienzos de su relación.

"Ahora ya es otra cosa, pero el primer año fue terrorífico. Creo que se relajaron cuando nos mostramos un poco empalagosos en redes sociales. Son verdad todos los mensajes que nos mandamos, ya que lo sentimos, pero hay un punto de exhibición que nos ha venido muy bien, porque ha provocado que no tengan tanto interés en nosotros", explica Patricia Pardo.

Patricia Pardo denuncia las mentiras difundidas de su relación Christian Gálvez

Además, ha denunciado todas las mentiras que se dijeron sobre el inicio de su noviazgo. Y es que se llegó a especular con la posibilidad de que Christian hubiera comenzado su relación con Patricia estando todavía casado con Almudena Cid, algo que la periodista niega categóricamente.

Es más, Patricia Pardo asegura que, cuando se hizo pública, ni siquiera habían dado un paseo juntos: "Las personas que filtraron que nos estábamos conociendo eran mis compañeros. No teníamos una relación, que es lo que mucha gente no quiere entender. No éramos una pareja, éramos dos personas divorciadas o separadas, que se habían conocido en el pasillo de Telecinco y que había un tonteo, pero no habíamos dado un puñetero primer paseo por la calle".

También denuncia el "peaje" que han pagado por no renunciar a estar juntos: "La imagen que teníamos antes no es la que tenemos ahora, y esa es la realidad. Hemos pagado un peaje muy grande los dos, estoy convencida de ello. A mí me han puesto la etiqueta de 'la mala de España' sin conocerme y juzgándome por algo que no pasó y a él, ni te quiero contar. Creo que estamos pagando un peaje muy grande por todo aquello, simplemente por estar juntos o por no haber hablado".

Y pone como ejemplo a un redactor de la revista '¡Hola!', al que, durante una entrevista off de record le confesó que llevaba más de medio año divorciada, aunque prefería no hacerlo público para no exponer su vida privada. "Fueron los únicos que me creyeron. No le interesó a nadie, era mucho más fácil colocar las etiquetas de 'los malos de la película'. Y eso lo hemos vivido así", sentencia Patricia Pardo.