Christian Gálvez habla como nunca antes sobre su ruptura con Almudena Cid y señala el verdadero detonante

La separación entre Christian Gálvez y Almudena Cid, a finales de 2021, fue una de las más sorprendentes y menos esperadas de la crónica social. Ya en ese momento se especuló mucho sobre los posibles motivos de la ruptura. La sorpresa fue mayor cuando poco después se conocía la relación del presentador con Patricia Pardo, con la que en agosto de 2022 anunció que se había casado en secreto y con la que esperaba su primer hijo.

En todo este tiempo Christian Gálvez ha permanecido en silencio. Todo lo contrario que su exmujer, quien sí ha concedido diversas entrevistas donde dio algunas pinceladas, aunque sin entrar en detalles, de su polémica separación. Y en las que no dejó nada bien parado al que fuera presentador de 'Pasapalabra', quien, ahora por fin ha decidido romper su silencio sobre ese episodio de su vida.

Para Almudena Cid no fue nada fácil superar su ruptura con Christian Gálvez tras 15 años de relación y 10 de matrimonio. Así se lo confesó ella misma a Joaquín Sánchez en su programa de Antena 3: "Cuando eres gimnasta, te das cuenta que en la vida, cuando te pasa una lesión, puedes hacer algo para recuperarte. Cuando la vida de pareja paró, me destrozó, pero vi que hubo mecanismos que me permitieron actuar. Ha sido un año en el que no esperaba sentirme como me he sentido. Pensaba que ya había pasado por todo, pero no".

Christian Gálvez revela el motivo de su separación: "Yo quería ser padre"

Tras tres años en silencio, ahora ha sido él el que ha decidido pronunciarse sobre su polémico divorcio. Lo ha hecho en el podcast 'Vaya vaina', donde se ha defendido de todas las críticas que ha recibido en todo este tiempo. "Se ha contado muchísima mierda", ha empezado diciendo, visiblemente enfadado. "Me molesta mucho cuando dicen 'el que calla, otorga'. No, el que calla, calla. Dicen 'será verdad'. No, uno intenta reconstruirse e intenta otra cosa en la vida", ha proseguido defendiendo.

Además, ha desvelado el motivo principal de su separación de Almudena Cid: "En este caso, mi propósito en la vida era ser padre. No pude ser padre y yo quería ser padre. Y, sobre todo, más fuertemente después de la pandemia". Un sueño que conseguía hacer realidad el 22 de diciembre de 2023, con el nacimiento de Luca, fruto de su relación con Patricia Pardo.

Pero Christian Gálvez ha ido más allá en sus explicaciones: "Llega un momento en el que se acaba el amor y decides acabar con ello. A pesar de ser conocedor de todo lo que conlleva desde el punto de vista público y empezar una nueva vida". De esta firma, deja caer que fue él quien tomó la decisión de romper su matrimonio con la exgimnasta.

El presentador defiende a Patricia Pardo: "Mi mujer no tuvo la culpa"

"Yo hice lo que tenía que hacer y era pensar en mí y perdonadme, porque yo soy muy creyente: si he hecho las cosas muy bien en mi vida, Dios me ha premiado con la mujer que tengo. Y he hecho las cosas muy mal, Dios me ha perdonado y me ha premiado con la mujer que tengo", ha asegurado el presentador de Mediaset. Por lo tanto, no se arrepiente en absoluto de haber tomado esa decisión, ya que le llevó a conocer a la que, según él, es la mujer de su vida.

"Yo me enamoré y la gente que le empieza a poner matemáticas al amor, entiendo que no se ha desenamorado y se ha enamorado en la puta vida. Mi mujer no tuvo la culpa absolutamente de nada. Al final yo creo que es muy honrado decir ¡'esto ha llegado hasta aquí, ya está'", ha sentenciado Christian Gálvez en el citado podcast. De esta forma defiende a la presentadora de 'Vamos a ver' de quienes critican que, al parecer, comenzara su relación con él antes de que este hubiese puesto fin a su matrimonio con Almudena Cid.