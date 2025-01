Christian Gálvez sentencia abiertamente a Roberto Leal y el nuevo 'Pasapalabra': "No lo puedo ver"

Christian Gálvez no está atravesando un buen momento profesional. Desde que se despidiera de 'Pasapalabra', hace ya cinco años, cuando el concurso dio el salto de Telecinco a Antena 3, sus proyectos televisivos no han terminado de calar en la audiencia. Sobre el fin de aquella etapa se ha sincerado el presentador en el podcast 'Vaya Vaina'.

Durante más de una década, Christian Gálvez se puso al frente de 'Pasapalabra' cada tarde en Telecinco, convirtiéndose en uno de los rostros estrella de Mediaset. Sin embargo, todo se vino abajo en el año 2019, cuando el concurso saltó a Antena 3 con Roberto Leal como su sustituto. Desde entonces, ha acumulado trabajos pero sin demasiado éxito: "He hecho muchas cosas y ahora mismo tengo poco trabajo televisivo. Tengo más trabajo familiar y literario", explica en el citado podcast.

"Es verdad que echas de menos el estar día a día pendiente de las audiencias de un concurso, pero me ha permitido disfrutar del embarazo de mi mujer y del nacimiento y el primer año de mi hijo, que era el propósito de mi vida", ha analizado el marido de Patricia Pardo. Aunque ha reconocido la frustración que siente respecto a su situación actual en Telecinco: "A mí me gusta que me paguen por mi trabajo. Es verdad que a veces te pagan por no trabajar para otros".

Sobre la cancelación de 'Pasapalabra', Christian Gálvez reconoce que "era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años, el último programa estaba grabado", lamenta.

Atresmedia valoró mantener a Christian Gálvez como presentador de 'Pasapalabra'

El presentador confiesa que "tuve que hacer un ejercicio psicológico para despedirme de aquello. No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas, pero tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está". Además, asegura que Atresmedia valoró la posibilidad de mantenerle a él como presentador: "Es verdad que hubo un tanteo. A ver, se llevaron a todo el equipo y era la solución más inteligente. Roberto lo estaba haciendo muy bien y yo estaba en un limbo. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme en mi cadena y Antena 3 tomó otras decisiones".

Es tanto el dolor que siente por no continuar al frente de 'Pasapalabra' que reconoce no poder verlo: "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta por amigos y por gente del público que es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso. Ahora, forma parte de mi bendito pasado", sentencia Christian Gálvez.