Dani Mateo suelta el corte del día a Roberto Leal en su debut en 'Pasapalabra'

Este lunes, 30 de diciembre, 'Pasapalabra' recibía a cuatro nuevos invitados: los actores Marta Hazas y Fernando Tejero, y los presentadores que darán las Campanadas en La Sexta, Cristina Pardo y Dani Mateo. Todos ellos ayudaron a Manu y Rosa ha conseguir el mayor número de segundos de cara al Rosco Final.

En el momento en el que Roberto Leal presentó a Dani Mateo, lo hacía con gran efusividad y entusiasmo. Y es que esta es la primera vez que el conductor de 'Zapeando' visitaba el concurso de Antena 3. "¿Qué ha pasado para que en cinco años no hayas venido ni una vez?", le preguntaba el presentador andaluz.

Ante esto, el cómico no dudó en aprovechar la ocasión para, haciendo gala de su habitual sentido del humor, lanzarle un dardo a Roberto Leal. De esta forma, dejó caer que nunca antes le han invitado y si lo han hecho ahora es porque va a presentar las Campanadas y sería raro que no pasase por el programa.

"No he sido invitado", espetaba Dani Mateo, ante la incredulidad del presentador, que se limitó a preguntar: "¿Cómo?". "Te ha tenido que obligar la cadena. Hasta que te han dicho, 'hombre, que va a dar las Campanadas, tráelo ya'", bromeaba el también colaborador de 'El Intermedio'.

Roberto Leal le devuelve la pulla a Dani Mateo

Ante esto, Roberto Leal, con su característica simpatía, le quiso replicar: "¡Pero que poca vergüenza! Si han pasado por aquí todos los miembros de tu equipo y a todos les he dicho por favor, traedlo". Pero Dani Mateo seguía en sus trece: "No es cierto. Cristina (Pedroche) vino aquí cuando esto era 'Pasaprefijo' y yo…". Sin poder contener la risa, el presentador ha insistido: "Qué cara más dura".

"Pues mira en el correo no deseado a ver si tienes ahí los emails que te he mandado", le pedía el andaluz. A lo que el cómico, continuando con la broma contestaba que "¿Te imaginas que ahora tengo 100 invitaciones? En el típico correo de Yahoo o de Hotmail…". Después de que el presentador le desease que disfrutara de esta primera vez en 'Pasapalabra', Mateo dejó claro que "estoy muy contento". "Ya que estás aquí, hazlo bien no como en 'El Desafío'", sentenciaba Roberto Leal, devolviéndole así la pulla a su invitado.