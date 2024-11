Dani Mateo le canta las cuarenta a Ángel Gaitán y da la puntilla a Iker Jiménez en 'El Intermedio'

Parece que 'Horizonte' no puede alejarse del centro de la polémica tras sus incursiones en las zonas más afectadas de Valencia. Primero fue el escándalo de Rubén Gisbert durante una conexión y ahora, Ángel Gaitán. El colaborador de Iker Jiménez se encuentra en la cuerda floja por su cuestionable iniciativa en redes sociales y Dani Mateo no dudó en condenarlo desde 'El Intermedio' este miércoles.

"Se han desplazado médicos, militares, bomberos y también digamos... gente inclasificable", comenzó subrayando el colaborador de 'El Intermedio' mientras repasaba la oleada de ayuda que están recibiendo los municipios afectados desde todas partes de España. Fue entonces cuando se dirigió directamente al colaborador de 'Horizonte'.

Dani Mateo ironiza sobre el acto solidario de Ángel Gaitán en Valencia

"Como Ángel Gaitán, mecánico, influencer y colaborador de esos programas en los que, además de buscar fantasmas, a veces los llevan al plató", comenzó relatando Dani Mateo entre risas antes de explicar la falta de tacto que el tiktoker había tenido en sus redes sociales. "El caso es que estos días, Ángel, como muchos de sus amigos del misterio, se ha desplazado a Valencia para echar una mano. Y ahí es cuando ha caído en que a los afectados les estaba llegando comida, artículos de higiene, ropa...", señaló el humorista.

El mensaje de @DaniMateoAgain sobre el “concurso” de Ángel Gaitan para distribuir ayuda con mensaje a su jefe milenario pic.twitter.com/UKiVScp3QH — TVMASPI (@sebas_maspons) November 6, 2024

"¿Pero qué es lo que nadie les estaba dando? Efectivamente, la ilusión de ganar un concurso", anunció con sorna el compañero del Gran Wyoming, que entre música de lotería procedió a explicar la estrafalaria iniciativa del mecánico. "Ha cogido un camión, lo ha llenado víveres y ha hecho esta propuesta en sus redes sociales", señaló antes de ver un vídeo en el que Gaitán animaba a sus seguidores a participar en una votación via Instagram en la que se decidiría a qué municipio iba a ir destinado el cargamento.

"Los dos pueblos que más me gusta tengan, será a los pueblos que vayamos. Y si no sois de esos pueblos, no os dejéis guiar por lo que la gente dice. Esperad y dejad que la gente del pueblo valore", advirtió el colaborador de 'Horizonte' tras explicar la lista de municipios. Completamente perplejo, Dani Mateo no pudo contenerse. "Claro que sí, y si hay que desempatar que los del pueblo se vistan de bolos y soltamos una vaquilla", sugirió el cómico algo consternado.

La mofa de Dani Mateo con Iker Jiménez a Ángel Gaitán en 'El Intermedio'

Recuperando la seriedad, el rostro de La Sexta se dirigió al público para reflexionar sobre este tipo de comportamientos en mitad de una catástrofe como la que está viviendo Valencia. "¿Os podéis creer que a la gente no le ha hecho mucha gracia este acto solidario de Ángel Gaitán? De hecho, se ha armado un poquito de escándalo", aseguró son sorna el cómico.

"Pero Ángel, tú no te rindas. Show must go on, yo que tú mañana propondría jugar a la patata caliente, que es justo lo que está haciendo tu jefe con todos sus colaboradores", terminó añadiendo el colaborador de 'El Intermedio', lanzando así un dardo directo a Iker Jiménez. Algo que el propio Gran Wyoming hizo este martes por los bulos que ha difundido en su programa sobre la DANA.