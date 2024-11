Iker Jiménez anuncia esta firme decisión sobre 'Horizonte' tras ser acusado de difundir bulos

Iker Jiménez está inmerso en una polémica mayúscula después de ser acusado en tromba de difundir bulos sobre la tragedia que la DANA ha provocado en Valencia. El comunicador de Mediaset redundó en los funestos rumores que circularon respecto al parking de Bonaire, sobre el que se decía que podría ser "un cementerio" de muertos a causa de la riada.

Su especial de 'Horizonte' del pasado domingo basó gran parte de la emisión en elucubrar sobre ello. Se hicieron eco de informaciones no veraces que apuntaban a una elevada cifra de fallecimientos, e incluso Carmen Porter afirmó que un cámara del equipo del programa había escuchado a las autoridades decir que lo que había dentro de esas instalaciones era "un infierno".

Informaciones que han resultado ser completamente falsas porque, tras una inspección al 99%, la Policía Nacional ha confirmado que no se han hallado cadáveres en el interior de ese parking. Además, Iker Jiménez ya había abonado la controversia sobre el asunto al publicar, horas antes, un tuit en el que exigía saber "la verdad" sobre la cifra oficial de muertos y apuntaba, sin pudor, a que en el parking de Bonaire "había muchos cuerpos, muchos cuerpos". Palabras textuales.

En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos , muchos cuerpos. Muchos. 🤦‍♂️ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 3, 2024

Pues bien, después de oficializarse que no se han encontrado, Iker Jiménez ha recibido un aluvión de críticas por divulgar y amplificar bulos en sus redes, con cerca de un millón de seguidores; y en su espacio 'Horizonte', que además marcó récord histórico de audiencia con más de 1,4 millones de espectadores.

Unas denuncias que han pasado de las redes a la prensa. Por eso, el también presentador de 'Cuarto Milenio' se ha visto obligado a entonar el mea culpa y pedir perdón a quienes se hayan sentido ofendidos. "Pido disculpas aunque estoy contento porque confirman que en Bonaire, donde había un número de coches concreto, no hay víctimas mortales. En este caso mis fuentes, que otras veces han acertado, erraron. Había una gran cantidad de vehículos pero las víctimas no han existido y soy el primero que agradece al cielo que no las haya", ha empezado diciendo en un vídeo en X.

"Nos decían que tenían un cálculo de víctimas. Yo, si le sirve a alguien que se haya sentido ofendido, pido esas disculpas, pero el programa 'Horizonte' a ese respecto afirmó la cuestión de vehículos y yo es verdad que en algún tuit afirmé que lo que me decían es que había muchas víctimas, pero por fortuna no las hay. Si alguno se siente muy molesto o causa polémica, que sepa que estoy contentísimo porque no quiero que haya víctimas (...) Hay nerviosismo y hay shock, pero si alguien se ha sentido muy molesto con esta información, lo siento mucho. Estoy francamente contento en este aspecto y ojalá no hubiera ni un muerto más", ha proseguido Iker Jiménez.

Sin embargo, después de esas disculpas públicas, ha vuelto a polemizar con respecto al registro de desapariciones, al concluir el vídeo sembrando la duda de la siguiente forma: "Ojalá nos contasen también algo de la lista de desaparecidos, porque las listas varían. ¿Sabremos algún día la verdad? Seguimos investigando".

Por fortuna no hay víctimas en el parking de Bonaire. Nunca me he alegrado tanto de que mis tres fuentes se equivoquen. Seguimos aqui. pic.twitter.com/1teCTPjiEO — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 5, 2024

Y a este vídeo, se suma también otra reciente publicación en la que Iker Jiménez anuncia una decisión. Avanza que va a dedicar el programa de 'Horizonte' de mañana jueves, 7 de noviembre, a "reflexionar" por sus aciertos y errores. "Mañana en #Horizonte además de informar, voy a reflexionar. He cometido aciertos y errores y puede ser interesante para la audiencia y para mí. Gran abrazo", ha escrito concretamente como acto de constricción por toda la polémica.